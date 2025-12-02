為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    荷包失血！溪頭、鳳凰園區明年漲價 門票調幅1至5成

    2025/12/02 14:55 記者劉濱銓／南投報導
    南投溪頭自然教育園區，近年人事、保險、管理成本上升，明年起調漲門票，連同鳳凰園區也一併調漲，漲幅約1至5成。（記者劉濱銓攝）

    南投溪頭自然教育園區，近年人事、保險、管理成本上升，明年起調漲門票，連同鳳凰園區也一併調漲，漲幅約1至5成。（記者劉濱銓攝）

    避暑荷包失血！南投溪頭、鳳凰自然教育園區，近年因人事、保險、管理成本上升，轄管的台大實驗林管理處將在明年起調漲門票，溪頭全票從220元變250元，2000元的年票變3000元，鳳凰園區全票從120元變150元，漲幅約1至5成。

    溪頭園區2023年7月才漲過一次門票，全票從200元變220元，65歲以上銀髮族特惠票從10元漲至30元，連不限次數入園的「溪頭之友」年票，也從1500元漲至2000元。

    詎料才過2年半，明年起溪頭全票再從220元漲至250元，優待票從180元變200元，半票110元變130元，特惠票從30元漲至40元，漲幅為11％至33％，就連「溪頭之友」年票也從2000元漲至3000元，漲幅高達5成。

    另外，鳳凰園區全票從120元變150元，優待票100元變120元，半票60元變70元，特惠票30元變40元，漲幅為16％至33％。

    台大實驗林管處表示，近年基本工資調漲，人事成本漲幅已超過2成，還有物價、入園平安保險費用也上揚，加上颱風頻仍，園區步道嚴重損壞，需耗費數百萬元修繕，另因園區持續優化步道、更新廁所等，也都加重營運成本，考量園區永續，才會明年起調漲溪頭、鳳凰門票。

    避暑勝地南投溪頭園區，因人事、步道、危木管理等營運成本上升，明年起調漲門票。（記者劉濱銓攝）

    避暑勝地南投溪頭園區，因人事、步道、危木管理等營運成本上升，明年起調漲門票。（記者劉濱銓攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播