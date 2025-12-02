荷包失血！溪頭、鳳凰園區明年漲價 門票調幅1至5成

南投溪頭自然教育園區，近年人事、保險、管理成本上升，明年起調漲門票，連同鳳凰園區也一併調漲，漲幅約1至5成。（記者劉濱銓攝）

避暑荷包失血！南投溪頭、鳳凰自然教育園區，近年因人事、保險、管理成本上升，轄管的台大實驗林管理處將在明年起調漲門票，溪頭全票從220元變250元，2000元的年票變3000元，鳳凰園區全票從120元變150元，漲幅約1至5成。

溪頭園區2023年7月才漲過一次門票，全票從200元變220元，65歲以上銀髮族特惠票從10元漲至30元，連不限次數入園的「溪頭之友」年票，也從1500元漲至2000元。

請繼續往下閱讀...

詎料才過2年半，明年起溪頭全票再從220元漲至250元，優待票從180元變200元，半票110元變130元，特惠票從30元漲至40元，漲幅為11％至33％，就連「溪頭之友」年票也從2000元漲至3000元，漲幅高達5成。

另外，鳳凰園區全票從120元變150元，優待票100元變120元，半票60元變70元，特惠票30元變40元，漲幅為16％至33％。

台大實驗林管處表示，近年基本工資調漲，人事成本漲幅已超過2成，還有物價、入園平安保險費用也上揚，加上颱風頻仍，園區步道嚴重損壞，需耗費數百萬元修繕，另因園區持續優化步道、更新廁所等，也都加重營運成本，考量園區永續，才會明年起調漲溪頭、鳳凰門票。

避暑勝地南投溪頭園區，因人事、步道、危木管理等營運成本上升，明年起調漲門票。（記者劉濱銓攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法