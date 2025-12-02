健保資料不再「想用就用」 三讀通過民眾可退出資料利用

立法院今（2日）三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，正式將健保資料的利用與管理入法。（記者邱芷柔攝）

立法院今（2日）三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，正式將健保資料的利用與管理入法，賦予民眾請求退出健保資料特定目的外利用的權利，同時加重非法侵害健保資料的刑責與罰則。衛福部表示，此次立法是在朝野黨團、行政部門、專家學者及各界共同努力下完成，是健保資料治理法制化的重要里程碑，也有助提升民眾對制度的信任。

此次立法源於憲法法庭2022年憲判字第13號判決，判決指出健保資料用於公務或學術研究本身不違憲，但欠缺監督機制及民眾請求停止使用的權利，因此要求限期修法。衛福部表示，經多次討論與協商後，「全民健康保險資料管理條例」今天完成三讀，讓相關規範從「作業規則層次」提升至「法律位階」。

新法上路後，民眾最直接的改變，是多了一項「退出權」。新法明定，當健保資料被用於原本健保目的以外用途，如研究或政策分析時，資料當事人可請求停止利用。條例施行起30日內，衛福部與健保署將暫停受理政府、醫院及學術機構申請使用健保資料，以完備充分告知及事先同意機制；即使未在期限內退出，民眾未來仍可隨時提出。至於依法執行公權力，或為防疫、避免重大公共衛生風險等情形，則列為例外。

同時，新法同步強化刑責與罰則，嚴防健保資料遭非法侵害。條文明定，非法竊取、毀損或危害健保資料庫設備或機房者，最重可處7年有期徒刑，併科1000萬元以下罰金；若行為涉及危害國家安全或社會安定，刑責提高至3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金，內部人員利用職務犯案者也將加重其刑；在資料管理方面，政府機關、醫療機構或學術研究單位申請健保資料作特定目的外利用，須提出計畫並經審查核准，未經同意擅自使用者，將處200萬至1000萬元罰鍰，且一年內不得再申請，已取得資料也須銷毀。

衛福部表示，健保資料的合理應用有助提升醫療品質與公共衛生，感謝朝野立委、專家學者及各界支持，隨著條例通過，健保資料治理制度更為完整，也在個資保護與公共利益間取得平衡。

