    航太碩士就業遇瓶頸 職訓助開啟科技工程師職涯

    2025/12/02 14:38 記者王涵平／台南報導
    畢業於航太工程所的青年苡程，因國內航太專業職缺甚少，就業遇上瓶頸，轉職報名參加勞發署雲嘉南分署「工業產品設計人員培訓班」，除順利取得專業證照，開啟科技工程師職涯。

    苡程參加南分署委由社團法人台灣創造活動發展協會辦理的「工業產品設計人員培訓班」，透過課程了解相關實務理論，並習得繪圖、產品設計等職能，訓期間每月還可領取8千元補助，訓後除順利取得AutoCAD國際認證與SolidWorks專業認證，更順利就業可成科技公司工程師。苡程表示，目前工作內容包含成品檢驗，使用AutoCAD協助比對與確認圖面規格，充分讓職訓所學應用於工作中，且除品質與工程支援相關的工作外，也負責處理後製程的部分。

    勞動部為協助失（待）業青年習得職能接軌職場，每年針對15至29歲之前述青年開設「青年職訓專班」，結合訓練實作及職場體驗實習模式辦理，協助學員訓後即獲得就業所需技能，為減輕青年參訓時經濟負擔，符合資格並完成訓練者還能領取合計最高9.6萬元的學習獎勵金。雲嘉南分署長劉邦棟表示，每年訓練150名青年即戰力；另因應國際情勢影響，勞動部也會針對該項補助進行滾動式調整，使其更貼近青年所需。

