    生活

    宜蘭大學創校百年慶 游錫堃：培育農林人才重鎮

    2025/12/02 14:32 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭大學創校一百週年，今天舉行植樹活動，2003年為宜蘭農校核定升格為宜蘭大學並揭牌的前立法院長游錫堃（右6）受邀出席。（仰山文教基金會提供）

    宜蘭大學創校一百週年，今天舉行植樹活動，2003年為宜蘭農校核定升格為宜蘭大學並揭牌的前立法院長游錫堃（右6）受邀出席。（仰山文教基金會提供）

    宜蘭大學創校一百週年，今天舉行植樹活動，2003年為宜蘭農校核定升格為宜蘭大學並揭牌的前立法院長游錫堃受邀出席，致詞時表示，宜大百年校史，是宜蘭縣史重要部分。回顧宜蘭發展史，「宜蘭大學」的命運與蘭陽平原政經發展息息相關，更是北台灣培育農林人才的重鎮。

    游錫堃說，百年來，「蘭陽繁榮宜農旺、宜縣蕭條宜農淡」，宜蘭與宜農之運勢，跌宕起伏近乎相似。從「宜蘭廳長官舍（現為宜蘭設治紀念館）」與「宜農校長官舍（現為宜蘭文學館）」比鄰而建，廳長與校長是鄰居，可知其命運相繫百年前就已經註定。

    他說，回顧建校百年歷史，無數校友在中央及地方政府機構、農漁會、民間企業表現傑出，對台灣政經民主發展貢獻至鉅，例如政治家郭雨新、企業家林燈、宜蘭縣長李鳳鳴、板橋厚生橡膠徐風楷、新竹名漫畫家陳定國、前司法院院長賴英照等。

    游錫堃說，為了宜蘭、台灣，揭牌22年後的今天，他以一個退休政壇老兵身分參加創校百週年慶典，內心仍然真誠抱持著同樣願望，誠摯希望宜大在「拓展國際視野」的同時，兼顧「深化在地連結」，於各個領域開展更具前瞻性、開創性的學術研究與社區關懷。

    他強調，期許繼續培育兼具科技專業與人文素養的新世代青年，使宜大成為護持美麗宜蘭、鞏固台灣民主、引領國家進步的一所深具國際競爭力的卓越大學，祝福宜大「深耕蘭陽、接軌國際、再造百年風華」。

