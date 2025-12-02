為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    香港「宏福苑」大火傷亡多 鍾東錦令查核高風險建築、外牆施工建材

    2025/12/02 14:26 記者彭健禮／苗栗報導
    香港「宏福苑」多棟大樓延燒造成死傷慘重，苗栗縣長鍾東錦於縣務會議中，指示消防、工商發展處、勞青等局處全面盤點查核高風險建築、外牆施工建材，並輔導業者加強工地管理及職安訓練，強化高樓救災應變能力及防災宣導。（記者彭健禮攝）

    香港「宏福苑」多棟大樓延燒造成死傷慘重，引發外界對大樓外牆修繕與施工安全的高度關注。苗栗縣長鍾東錦於今（2）日縣務會議中，指示消防、工商發展處、勞青等局處全面盤點查核高風險建築、外牆施工建材，並輔導業者加強工地管理及職安訓練，強化高樓救災應變能力及防災宣導，以最嚴謹的態度，全力保護縣民生命、財產安全。

    縣府工商發展處表示，依《建築法》第77條規定，建築物所有權人與使用人負有維護建築物合法、安全及正常使用之責。因此外牆材料的選用、磁磚規格是否符合標準、施工品質是否達到要求，依法均由業主或管委會自行審認與負責，縣府並無法律授權指定材料或介入施工內容。

    因此，工商發展處提醒縣內各社區管理委員會，外牆材料選用、磁磚規格、施工品質與安全防護均屬於社區自主管理範圍，更應落實專業施工與風險控管，避免類似憾事重演。外牆材料與修繕品質由管委會自主管理。

    此外，職安規範明確施工安全為關鍵，工商處再提醒，外牆修繕多涉及高空作業，相關作業的職業安全衛生規範，包含鷹架搭設、防落物設施、安全網、作業平台強度等，均依據勞動部頒布之「營造安全衛生設施標準」及「施工架作業安全檢查重點」辦理，並由勞青處負責查核，以確保施工人員與周邊民眾安全。

    工商處長詹彩蘋強調，唯有社區落實專業施工、完善防護與確實風險管理，才能避免外牆剝落、高空落物等危害再次發生。工商處將相關法規進行檢視，也會研議施工設施管理規定，如：相關防火材質等，並與消防局持續與相關單位合作，共同守護縣民居住安全。

