    首頁 > 生活

    協志工商逾20億元校產捐嘉義縣政府 雙方簽訂MOU

    2025/12/02 14:25 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁（右二）與協志工商創辦人何明宗（左二）簽署校產捐贈合作意向書。（記者蔡宗勳攝）

    價值逾20億元的嘉義縣私立協志工商校產，原本捐贈給國立中正大學因故破局，一波三折後改捐嘉義縣政府，雙方2日在縣府簽訂MOU，協志將約1萬5000坪校地與10棟建物捐給嘉義縣政府，創辦人何明宗也將個人收藏價值數以億元計名畫與文物捐給縣府。縣長翁章梁強調，協志校區規劃打造為「文化教育園區」延續教育精神、深化文化底蘊。

    協志工商於2022年停辦後，創辦人何明宗與全體董事積極尋找能延續教育使命與推動藝術文化的合作對象，與中正大學合作胎死腹中後，經新銳畫家吳品諭與議員黃啟豪穿針引線，終與嘉義縣政府達成共識，攜手推動校地轉型計畫，2日簽署「校產捐贈合作意向書（MOU）」，宣布原協志工商校產將移轉縣府。

    翁章梁指出，何明宗希望縣府建個美術館，想說海區有個梅嶺美術館，那山區有個「何明宗美術館」很合理，但何明宗婉拒用自己的名字，建議叫「協志美術館」。可見何明宗完全沒有被名聲綁住，這要具有高度自覺、意志力跟修養的人才做得到。而且協志是何明宗一手創立的，有的人想說是不是能變更土地賺一筆更大的，到處找關係處理，但何董沒有被錢綁住，同時覺得對協志畢業的校友有責任，所以希望蓋個「協志美術館」讓大家可以尋根。

    何明宗說，很多單位都想要協志這塊地，包括文教機構與大學，但我認為都不符合我們取之於社會貢獻於社會的理想，所以董事會無私地將所有校產捐出。他也決定將個人160幅精品捐給縣政府，另外所收藏的4、500幅陳澄波、林玉山跟楊三郎等名家作品，也一併捐給縣府。

    協志工商校友見證母校轉型。（記者蔡宗勳攝）

    何明宗將捐出林玉山跟楊三郎等名家作品。（記者蔡宗勳攝）

    縣長翁章梁表示協志校區規劃打造為「文化教育園區」。（記者蔡宗勳攝）

    協志工商創辦人何明宗慨捐數以億計的收藏。（記者蔡宗勳攝）

