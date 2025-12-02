「電動代步車」也算1位？漸凍人用餐被多收錢 餐廳業者回應了

一名漸凍人網友日前與朋友訂了知名鐵板燒餐廳「初魚」，沒想到店家以電動代步車會多佔1個位置為理由，要求多付訂金與低消，消息曝光後引發熱議，初魚1日回應，因為新光三越A9分店板前空間（料理煎台前方位置）較受限，經溝通後民眾12月7日改到空間、動線更友善的民生店用餐。（圖擷取自初魚官網）

一名漸凍人胡姓網友日前與2位朋友預訂知名鐵板燒餐廳「初魚」用餐，沒想到店家以電動代步車會多佔1個位置為理由，要求付4人的訂金與低消費用，消息曝光後引發熱議，初魚1日回應，因為新光三越A9分店板前空間（料理煎台前方位置）較受限，經溝通後民眾12月7日改到空間、動線更友善的民生店用餐。

該網友日前在Threads發文表示，訂《初魚》餐廳，餐廳人員電話中說因為電動輪椅會多佔一個位子，所以3個人必須要付4個人的訂金跟低消（一個人大概2000吧），他能理解是板前，所以對他們來說就是佔用位置。但覺得很不開心，他又不是故意的，為什麼障礙者就必須要當大胃王。朋友要請客，他不是沒有錢，但就是覺得心情不好，但也沒關係就付了4個人的錢，難道視障者去吃飯也規定要付導盲犬的佔位費嗎？但是知道餐廳本來就可以有自己的規定，我們就遵守就好，錢也都付了。

對此，初魚發出聲明稿回應「感謝大家的關心。初魚一直重視每一位顧客的用餐需求，也致力於提供安心、舒適的環境，本次因初魚鉄板料亭新光三越A9分店的板前空間較為受限，加上該名顧客所乘坐的電動代步車尺寸較大，我們因此在訂位階段向胡先生的訂位友人說明了動線與座位配置狀況，並提供協助使用百貨標準輪椅、調整座位方式，以及建議改至空間更寬敞之店別等多項協助，希望能提供更安全、適合的安排。

關於訂金與人數的說明，則為板前席位既有的低消制度，並非針對特定客人；實務上我們也會依顧客需求彈性協助調整，在持續溝通並釐清誤會後，胡先生已同意於12月 7 日接受我們的邀請，與親友一同前往空間更寬敞、動線更友善的初魚鉄板料亭民生店用餐。我們衷心感謝胡先生給予我們這個機會。

我們也十分重視胡先生提出的建議。因此，初魚已決定於今年年底前與「台灣障礙者權益促進會」共同舉辦一場感恩餐會，並作為同仁教育訓練的一部分，實際提升團隊對不同行動需求的理解與準備。

這不會是一項一次性的行動。初魚也承諾未來將持續與公益團體攜手，推出更多針對身心障礙族群與其家庭的友善優惠方案，並持續強化無障礙相關的服務與空間改善。

我們會將這次的經驗作為改善契機，持續檢視動線與設備，讓所有顧客都能在更安全、更舒適的環境中享受用餐體驗。」

該網友指出，事件在網路上發酵後，店家表明要招待他及他的朋友、家人們用餐，但他認為這並非錢的問題，希望能將這件事轉化成善的循環，因此建議初魚與「台灣障礙者權益促進會」共同舉辦感恩餐會，並作為同仁教育訓練的一部分，實際提升團隊對不同行動需求的理解與準備，願台灣成為一個不用太幸運，也能自在生活的應許之國。

初魚1日回應，因為新光三越A9分店板前空間（料理煎台前方位置）較受限，經溝通後民眾12月7日改到空間、動線更友善的民生店用餐。（圖擷取自胡姓網友Threads）

