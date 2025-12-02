台東博覽會教育館耗1500萬元 挨批了無新意

台東縣議員簡維國今天批評教育處辦台東博覽會教育館了無新意。（記者黃明堂翻攝）

台東縣府明年將辦台東博覽會，目的在議會引起多位議員質疑，今天審查教育處預算時，議員簡維國再針對博覽會教育館以1500萬辦理發包，但規劃了無新意且目標客群定義不清。處長蔡美瑤強調展覽目的是總結台東近年「獨有」的教育政策，讓台東學子有機會在縣內看到高水準的教育策展，不必遠赴北部觀展。

簡維國檢視教育館的規劃內容，包括「未來人孵化器」、「適應力訓練場」、「數位製造所」等，直言這些主題與全國其他縣市的教育理念差不多，難以彰顯台東學子的特色，展覽內容了無新意且與台東關係不大，斥資高額預算舉辦的展覽，若未能與台東產生實質連結，恐有浪費錢之虞。

簡維國說，目標客群定義不清，要吸引外縣市遊客來看的話，吸引力不足，若只是要縣內學校師生觀展，在明年度教育行政預算中，未見任何編列供學生參觀所需的交通費，以及老師帶隊所需的課輔費或加班費，教育處屆時可能以「強迫」方式要求各校師生參觀，並將所有衍生的費用要求學校自行處理，或挪用其他預算來貼補。

蔡美瑤表示，教育館是總結這幾年來，在台東比較獨有的這些教育政策，然後透過設計，把它轉譯成可以布展的一個內容內涵。「第二個目的是希望我們的孩子可以在台東看到一個高水準的教育策展」，所以，教育館的目標客群鎖定在暑期來到東部旅遊的觀光客，以及台東縣的師生。

