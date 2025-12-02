淡水6.6萬戶今晨6點復水 鄭宇恩：還有千餘戶無水可用......

淡水6.6萬戶今晨6點全面復水，但新北市議員鄭宇恩說，現在還有幾千戶民眾等待復水。（取自新北市議員鄭宇恩臉書）

新北市政府施作的淡北道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區16里、逾6.6萬戶停水多天，居民抱怨連連，台灣自來水公司第一區處副處長陳昭賢表示，今晨6點已全面恢復供水，但個別社區可能因水位起初不高還未復水，可致電台水服務專線1910排查；新北市多位議員今早也持續協助民眾聯繫排查，市議員鄭宇恩說，現在還有幾千戶民眾等待復水，強調「復水時間真的太慢了！」

陳昭賢受訪表示，今晨6點恢復供水，供水管網都有水了，個別社區部分因為這幾天停水一段時間，裡面可能有些空氣堵塞，或是社區下水池（儲水池）要打到上水池（水塔），可能剛開始水位不是很高，抽水機無法發生作用，如果有這類問題，可致電台水服務專線1910由專人服務。

新北市議員鄭宇恩午間1點受訪強調，目前等待復水民眾非僅個案，還有幾千戶民眾等待復水，她說，今早淡水區新春里、崁頂里、新興里仍有社區完全沒有進水或進水不穩定狀況，已通知自來水公司派員排查，其中最大的社區為海洋都心1、2、3，現在在嘗試用水車灌水進蓄水池，但社區蓄水池有8座，灌水恐還需好幾小時，其他部分社區則在緩慢進水中。

新北市議員陳偉杰指出，淡水區供水管網已在今天清晨6點全面恢復，巡檢人員也到各地實地確認進水狀況。少數大型社區因地下蓄水池容量大、水位尚未補足，短時間內家中水龍頭仍可能沒有自來水，或是自來水有污濁的狀況，需再一小段時間才能完全恢復正常；他要求自來水公司在尚未恢復用水的社區，水車需就近在社區周邊設點待命，他也會緊盯市府釐清工程與管理責任，要求提出合理補償方案，究責到底。。

立委洪孟楷則說，自來水總公司回報，今早從他處調派12位工程人員進駐淡水區巡查仍無法正常用水的社區家戶，盡速排除因機械故障所造成的無水狀況。

