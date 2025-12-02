為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    為拍攝台中消防形象月曆 女警消蘇君茹減重15公斤

    2025/12/02 13:47 記者廖耀東／台中報導
    為拍攝台中消防形象月曆，女警消蘇君茹成功瘦身15公斤。（記者廖耀東攝）

    為拍攝台中消防形象月曆，女警消蘇君茹成功瘦身15公斤。（記者廖耀東攝）

    臺中市政府消防局今（2）日發表「2026消防形象月曆」，13位警、義消形象人員以專業與健康形象亮相，其中唯一女性警消（其餘女性為義消）、霧峰分隊27歲的蘇君茹格外吸睛。

    蘇君茹笑稱，此次「消防形象月曆」活動拍攝，參與拍攝的猛男是較多，是這次辛苦拍攝工作之餘的小確幸，因為小女生也需要養「眼」美容！另外她為了以最佳狀態投入拍攝，她展開「瘦身大作戰」，透過規律運動與飲食控管，短短數月成功減重約15公斤，展現驚人毅力與自律精神。

    蘇君茹熱愛游泳、爬山與潛水，長期維持訓練強度，並將消防體能標準融入日常鍛鍊。她笑說，參與月曆拍攝不僅是為了在人生留下美麗紀錄，更是給自己一次突破極限的挑戰，「既然要上場，就要拿出最高規格的自己。」拍攝期間面對高強度行程與多場外景取景，仍堅持運動與飲食紀律，最終以更精實體態登上鏡頭，成為女力代表。

    市長盧秀燕指出，近年消防形象月曆結合城市景點、防災宣導與公益活動，廣受市民喜愛。今年取景遍及鰲峰山公園、國家漫畫博物館、柳川與石岡消防分隊等地，呈現消防人員多元形象，也為城市注入溫暖正能量。

    台中消防形象月曆，是台中市政府五大著名的送禮小物。（記者廖耀東攝）

    台中消防形象月曆，是台中市政府五大著名的送禮小物。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕（中右）、消防局長孫福佑（中左）等人一起為活動進行開場儀式。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕（中右）、消防局長孫福佑（中左）等人一起為活動進行開場儀式。（記者廖耀東攝）

