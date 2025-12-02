為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    清大永續學院培育綠領專才 永續人才需求持續升溫

    2025/12/02 13:54 記者蔡彰盛／新竹報導
    清大永續學院培育綠領專才，永續人才需求持續升溫（記者蔡彰盛攝）

    清大永續學院培育綠領專才，永續人才需求持續升溫（記者蔡彰盛攝）

    環境部啟動「淨零綠領人才培育計畫」，由清華大學永續學院開設跨領域專業課程。清大指出，隨著全球淨零轉型加速，企業與政府對綠領人才的需求正在快速擴張。永續學院自成立以來以「科研 × 實務」為核心策略，結合工程、管理、法律、社會科學等領域專家，打造兼具深度與多元視角的課程架構。

    本次課程內容涵蓋國際永續政策、能源轉型法規、碳盤查方法、ESG治理指標與企業應用等，協助學員快速掌握永續治理的關鍵能力。

    國環院補充，大專院校在學生只要於測驗中取得及格成績，即可獲得半額學費補助；符合身心障礙、中低收入戶或低收入戶資格者，則可享全額補助。學員取得成績單與合格證明後，可直接向開班學校申請相關優惠，降低投入永續領域的成本門檻。

    清華大學淨零治理與人才發展中心主任鄭國泰表示，永續議題已不再只是環境問題，而是牽動產業轉型與治理創新的核心力量。本課程的目標不僅在提升專業技能，更在培養能跨域協作、推動永續治理的綠領人才。

    清大強調，此次成果象徵台灣朝向淨零社會的重要前進。未來將持續與政府、企業及學研單位合作，擴大永續人才培育量能，並將課程成果延伸至企業內訓與永續策略規劃。多家企業已表態將深化與清大的合作，以強化組織在淨零與ESG轉型上的長期競爭力。

