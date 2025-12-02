天母阿嬤早上買關東煮下午喊「退貨」！網喊別為難店員 消保官說話了

天母一名奶奶1日上午前往超商購買關東煮，卻突然在下午跑回超商，對店員猛烈要求希望可以退貨，還要求把關東煮放回去「滷一滷」，店員不但沒生氣，還耐心聽完奶奶需求並表示會「自己不確定能不能退貨，會再詢問」，讓網友大讚EQ真好。（翻攝shaoyu1013 threads）

台北天母一名奶奶1日上午前往超商購買關東煮，卻突然在下午跑回超商，對店員猛烈要求希望可以退貨，還要求把關東煮放回去「滷一滷」，店員不但沒生氣還耐心聽完奶奶需求，並表示會「自己不確定能不能退貨，會再詢問」，讓網友大讚EQ真好。台北市消保官潘宏政認為，超商的熟食如果有瑕疵消費者有權跟業者主張退費，但本案僅是消費者認為沒煮熟或入味，似應僅可向業者主張更換另一同種類的完熟商品。

原PO在Threads上PO出影片，指一名家住在天母的奶奶在1日上午10點多買了關東煮、茶葉蛋，沒想到下午4點多竟然跑回去超商要求退貨，店員認為時隔過長拒絕，不過奶奶不放棄頻頻強調「我又不是放到隔天！」，「我快11點來買，只是回去煮飯，然後休息一下、睡個午覺嘛，還說我從中山北路六段、美國學校再走過來也要半個多小時」。

該名店員理性傾聽後還關心奶奶為何要走那麼遠來購買？但奶奶不依不撓，最後店員承諾會詢問是否能退貨，並撥電話確認是否符合退換貨標準。阿嬤眼見退貨不成，改要求把手上的關東煮「回鍋」滷一滷再拿起來，店員婉拒說「姐～如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」高EQ的應對方式，讓網友大讚並表示「熟食是要怎麼退啦」、「可以不要為難店員嗎」等語。

台北市消保官潘宏政表示，超商的熟食如果有瑕疵，例如過期等，消費者有權跟業者主張退費，但本案僅是消費者認為沒煮熟或入味，似應僅可向業者主張更換另一同種類的完熟商品，且因該熟食業經消費者帶離開，亦不適合由店員回鍋重新加熱，避免衛生疑慮。消費者就個案若有消費爭議，可向各縣市政府提消費爭議申訴。

