南投縣平靜橋復建工程艱鉅 榮獲勞動部金安獎

南投縣仁愛鄉投85線平靜橋新建鋼梁橋，獲得勞動部「金安獎」地方機關組佳作。（南投縣政府提供）

南投縣仁愛鄉投85線平靜橋，在2023年卡努颱風重創，經縣府爭取行政院公共工程委員會災修補助，克服險峻地形，改址新建穩固的鋼構橋梁，獲得勞動部「金安獎」地方機關組佳作。

仁愛鄉投85線7.956K處公里處的平靜橋，是霧社往返都達、德鹿谷等部落的重要橋梁，前年卡努風災重創仁愛鄉，平靜橋不敵大水沖刷，橋台嚴重裸露，阻斷部落對外唯一聯絡道路，部落一度陷入孤立，當時正值夏季蔬果產季，災修人員頂著壓力、冒著性命危險搶修。

由於投85線是沿著峭壁開闢，遇雨處處坍方、土石流，平靜橋災後復建工程相當艱鉅，縣政府考量原橋址緊鄰不穩定邊坡及嚴重沖刷區，耐久性與安全性不足，基於避險原則，在距舊橋約70公尺處興建長65公尺、寬7.5公尺的單跨鋼梁橋，徹底解決潛在風險，目前工程進度90.73%，預計明年3月完工。

南投縣政府表示「金安獎」素有營造業職業安全衛生最高榮譽之稱，平靜橋改建工程，展現災後重建過程對「避災、防災」及「確保部落生命線」的高度重視，即使面對極端氣候挑戰，仍能兼顧速度、品質與安全，樹立災後重建典範，在全國眾多參選工程中脫穎而出。

縣府工務處表示，積極參與「金安獎」不僅是對工程團隊的肯定，更能激勵所有參與營造人員持續落實安全管理、提升施工安全文化，未來將持續以「零重大職災、零告發、零事故」為目標，為民眾打造安全健康的公共工程環境。

南投縣仁愛鄉投85線平靜橋，克服險峻地形，改址新建鋼構橋梁。（南投縣政府提供）

