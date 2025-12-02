為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    世界非洲豬瘟疫情升溫 嘉大初篩實驗室守護台灣養豬業

    2025/12/02 12:59 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉大獸醫學院動物疾病診斷中心成員到養豬場監測豬隻健康。（嘉大提供）

    今年10月台灣發現非洲豬瘟案例，嘉義大學獸醫學院所屬非洲豬瘟初篩實驗室在防疫檢測工作不遺餘力，經統計，自疫情爆發至11月27日，全國化製廠相關檢測共完成6114件，其中嘉大即執行2142件，約占35％，為台灣養豬產業提供堅實後盾，全力守護養豬產業。

    國內爆發非洲豬瘟的台中梧棲養豬場，在全力圍堵下，所幸初步守住疫情，然而全球非洲豬瘟疫情持續蔓延，南韓近期將疫情調升至「嚴重」等級，西班牙亦在時隔30年後再次出現病例，國內市面常見的西班牙伊比利豬肉因此暫時無法供應。

    面對全球非洲豬瘟疫情持續升溫，嘉大獸醫學院院長吳瑞得表示，政府、學研界及產業界已展現高度防疫能量與決心，嘉大將配合政府持續提升生物安全與檢疫措施，嚴守防線，確保台灣養豬產業的長期穩定發展。

    嘉大獸醫學院所屬非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授說，實驗室負責雲林、南投、嘉義及台南等縣市的檢測工作，雲嘉南地區養豬頭數占全台高達53.7％，在此次國內疫情爆發後，嘉大協助各縣市動物防疫人員並主動加班，連續超過20天無間斷投入檢測工作，只為確保疫情不再蔓延。

    農業部表示，台灣將積極爭取於明年重新列入非疫區國家；若能達成「單陽清零」乃至「重回非疫國」目標，將成為全球首例。

    嘉大獸醫學院吳瑞得院長（左一）、非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授（右一）與負責非洲豬瘟檢測工作的獸醫師合影。（嘉大提供）

