    台中大里高中附近 環團及居民再抗議漢杞焚化廠燒醫療廢棄物

    2025/12/02 12:51 記者黃旭磊／台中報導
    大里GO爭氣陣線、監督施政聯盟及小歐盟台中黨部代表，趕往台中市府前舉牌「漢杞違法超燒」。（記者黃旭磊攝）

    台中大里漢杞醫療廢棄物焚化廠爭議不斷，大里GO爭氣陣線、監督施政聯盟及小歐盟台中黨部代表，今天趕往台中市府前舉牌「漢杞違法超燒，應勒令停爐停工」，強調在校園旁600公尺超燒廢棄物，市府應立即斷水斷電，不可再展延甲級廢棄物處理許可證。

    「抗議違法超燒，即刻斷水斷電」！大里GO爭氣陣線發言人鄒明諺、監督施政聯盟執行長許心欣、小歐盟台中黨部發言人蔡佩珊及台灣綠黨政策會副主任王振庭，數十名環團人士上午在市府廣場，舉牌抗議漢杞醫療廢棄物焚化廠已在11月14日，達到焚燒300日許可證額度，但直到11月30日仍在違法超燒，建請台中市府應立即斷水斷電，環保局不再展延甲級廢棄物處理許可證。

    許心欣強調，大里高中距離漢杞焚化爐僅600公尺，課外活動及舉辦校慶期間，廠家仍違法操作焚化爐燃燒醫療廢棄物，有持續排放戴奧辛超標疑慮。

    鄒明諺指出，漢杞焚化爐在2022至2024年間，每年皆違規超燒1個月，環保局對於漢杞焚化爐累計3年違規僅開罰16萬元，造成焚化爐有恃無恐繼續違規超燒，對於漢杞連續第4年無視操作許可證規定，環保局不可再展延年底即將到期的甲級廢棄物處理許可證。

    民進黨立委何欣純為大里選區立委，她強調若上任市長，絕不展延操作許可證，而台中市長盧秀燕也在答詢市議員蘇柏興質詢時，提及漢杞醫療廢棄物焚化爐的許可證明年1月到期，市府將採最嚴格標準審查。

    台中市環保局表示，漢杞工程今年稽查發現煙囪戴奧辛濃度超標，已依空污法裁處48萬元並要求改善，另查核近3年操作日數皆逾許可證規定，依據環境部裁罰準則，已於10月8日裁處16萬元。

    漢杞醫療廢棄物焚化廠在校園附近超燒作業。（監督施政聯盟提供）

