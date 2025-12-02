醫師加班費減稅 健保署：拚年底過關明年適用

衛福部規畫推動「醫師加班費減稅」，健保署署長陳亮妤今（2日）指出，相關草案已獲醫界與跨黨派立委高度共識，也與財政部溝通多時，希望今年底前上路，明年報稅就可以適用。（記者邱芷柔攝）

醫護人力流失嚴重，待遇被視為留才關鍵。衛福部規畫推動「醫師加班費減稅」，健保署署長陳亮妤今（2日）指出，相關草案已獲醫界與跨黨派立委高度共識，也與財政部溝通多時，希望今年底前上路，明年報稅就可以適用。

陳亮妤今天出席「癌症治療數位治理觀摩會」接受媒體聯訪時指出，醫師工作性質特殊，臨時照會病人、長時間手術都是常態，但目前常態工時以外的執業所得、也就是加班費，仍以一般稅制課稅，與實際勞動負擔並不成比例，因此衛福部已與財政部研議修正相關制度。

至於制度設計，陳亮妤表示，未來將「比照警消人員」，當醫師的加班時數「超過一定比例，就針對超過的部分給予減稅」。她也指出，這並非台灣首創，「在國際上，日本就是這樣做，國內警消也是同樣的模式」。

陳亮妤補充，相關規畫將以加班時數作為計算基準，不會因科別不同而有差異。她也說，希望能為急重症及罕見疾病領域的醫師爭取加班費減稅優惠。這項政策已獲跨黨派立委支持，健保署也與醫師公會全聯會及財政部多次溝通，草案目前已送交衛福部，後續將報請行政院核定，通過後即可公告實施，力拚今年底前上路，讓醫院醫師從明年的報稅季就可以適用。

另針對新進醫護人員起薪保障，陳亮妤也轉述，衛福部長石崇良已於昨日主持跨司署會議，邀集健保署、醫事司與照護司等單位進行初步討論，相關政策仍待溝通取得共識，後續將儘快再與醫護界展開進一步研議。

