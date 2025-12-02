蘇一峰嗆健保天價罕病藥「1針1億」 網轟：記得醫師誓詞嗎？

胸腔科醫師蘇一峰。（資料照）

衛福部健保署自今年12月起對18個月以上、6歲以下AADC缺乏症患者提供新藥暫時性支付，胸腔內科醫師蘇一峰卻稱，這些藥物都是一針一億元的天價，批評政府只會講幹話，還質疑有必要花那筆錢讓罕病童活到成年？對此，有網友怒嗆，不知蘇一峰還記得成為醫師時宣讀的《希波克拉底誓詞》嗎？

對於衛福部長石崇良過去曾說「即便這樣付，全台灣每一個人也只付不到5元，卻可以救一個罕病小朋友，絕對值得」。

蘇一峰日前在社群平台發文痛批政府「講幹話」，他不滿表示，一年13人打就是每個人拿65元，一家四口要付260元。最重要的沒說，研究顯示病童打完幾乎還是運動障礙，九成無法獨立行走，而且都還有智能發展障礙！一針一億元只為了讓7歲能活到20歲以上！」

然而，這句話卻引發眾怒，更有網友在下方留言「你還記得《希波克拉底誓詞》嗎？」

據了解，《希波克拉底誓詞》俗稱醫師誓詞，是西方世界醫師在開始行醫前，傳統上會宣讀的一份倫理道德誓詞，基本道德原則至今仍是醫學倫理的核心基礎。目前台灣醫師在執業前，或台灣各大學的醫學系畢業典禮上，則是以取代《希波克拉底誓詞》的現代版誓詞《日內瓦宣言》為核心，但誓詞的內容同樣涵蓋了對專業的承諾，誓言要憑良心和尊嚴行醫，並維護醫業的榮譽和傳統。

網紅四叉貓也在臉書感慨說：「7歲活到20歲，總共13年，有沒有可能13年後的醫學技術就能治癒這種疾病呢？時間讓人類有了期待與希望，值不值得用一億元換13年的壽命當然可以討論，但看到這位醫生直接公開反對也是蠻心寒的。」

《日內瓦宣言》：

今我進入醫業，立誓獻身人道服務；

我感激尊敬恩師，如同對待父母；

並本著良心與尊嚴行醫；

病患的健康生命是我首要顧念；

我必嚴守病患寄託予我的秘密；

我必盡力維護醫界名譽及高尚傳統；

我以同事為兄弟；我對病患負責，

不因任何宗教、國籍、種族、政治或地位不同而有所差別；

生命從受胎時起，即為至高無上的尊嚴；

即使面臨威脅，我的醫學知識也不與人道相違；

我茲鄭重地、自主地以我的人格宣誓以上的誓言。

