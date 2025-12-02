健保資管條例三讀 危害國安最重關10年、罰5千萬

立法院院會今天三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，會議主席、立法院副院長江啟臣敲下議事錘。（記者塗建榮攝）

立法院院會今天三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，明定健保資料利用管理機制，並賦予民眾得請求退出健保資料利用。此外，鑑於健保資料機敏性，以竊取、毀壞等非法方法危害健保資料庫設備機房者，最重關7年、罰1000萬元；若危害國家安全或社會安定而犯前罪，最重關10年、罰5000萬元。

憲法法庭2022年8月做出憲判字第13號判決指出，個人資料保護法規定，健保資料庫供公務機關或學術機關統計或研究合憲，但欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，判定違憲，應於3年內修法。行政院於5月15日通過「全民健保資料管理條例草案」，明定民眾具有退出權等規範，函送立法院審議。

民眾得請求退出健保資料利用

三讀通過條文明定，衛福部、健保署公開持有健保資料時，當事人得就其健保資料全部或一部分，請求停止他人為特定目的外的利用。另外，新法施行起30天內，衛福部、健保署應停止受理政府、醫院、學術機關使用健保資料，民眾可於30天內請求退出健保資料利用，若未於期間內退出，視為同意其健保資料為特定目的外利用，但後續民眾仍可請求退出。

另，有鑑於健保資料機敏性，三讀通過條文也規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害健保資料庫設備機房者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；若是意圖危害國家安全或社會安定而犯前罪，將處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。從事業務之人利用職務上機會犯上述之罪，加重其刑1/2，未遂犯亦罰。

此外，初審保留的2條關鍵條文，11月13日協商達成共識，今三讀通過。新法規定，當事人請求停止特定目的外利用其健保資料並註記後，有二種例外情況，主管機關或保險人仍得對外提供特定目的外利用。

這二種情況包括：政府機關及行政法人執行法定職務、司法機關因偵辦、審判或執行的法定職務及監察機關執行法定職務；為免除人民之生命、身體或財產上的急迫危險，例如預防及控制傳染病傳播、避免公共衛生風險等，此一部分應涵蓋所有人民，非侷限於當事人。

新法也明定，政府機關、行政法人、醫療機構、學術研究機構、大學等，申請特定目的外利用健保資料，除屬上述例外規定之外，應填具申請書並檢附特定目的外利用計畫，經主管機關或保險人審查核准後，以書面通知申請者。

若未經核准擅自就健保資料為特定目的外利用者，由主管機關或保險人處200萬以上1000萬以下罰鍰，並自處分送達之日起一年內，不准其申請特定目的外利用；其已取得之健保資料，應予銷毀。

