為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    健保資管條例三讀 危害國安最重關10年、罰5千萬

    2025/12/02 12:42 記者謝君臨／台北報導
    立法院院會今天三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，會議主席、立法院副院長江啟臣敲下議事錘。（記者塗建榮攝）

    立法院院會今天三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，會議主席、立法院副院長江啟臣敲下議事錘。（記者塗建榮攝）

    立法院院會今天三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，明定健保資料利用管理機制，並賦予民眾得請求退出健保資料利用。此外，鑑於健保資料機敏性，以竊取、毀壞等非法方法危害健保資料庫設備機房者，最重關7年、罰1000萬元；若危害國家安全或社會安定而犯前罪，最重關10年、罰5000萬元。

    憲法法庭2022年8月做出憲判字第13號判決指出，個人資料保護法規定，健保資料庫供公務機關或學術機關統計或研究合憲，但欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，判定違憲，應於3年內修法。行政院於5月15日通過「全民健保資料管理條例草案」，明定民眾具有退出權等規範，函送立法院審議。

    民眾得請求退出健保資料利用

    三讀通過條文明定，衛福部、健保署公開持有健保資料時，當事人得就其健保資料全部或一部分，請求停止他人為特定目的外的利用。另外，新法施行起30天內，衛福部、健保署應停止受理政府、醫院、學術機關使用健保資料，民眾可於30天內請求退出健保資料利用，若未於期間內退出，視為同意其健保資料為特定目的外利用，但後續民眾仍可請求退出。

    另，有鑑於健保資料機敏性，三讀通過條文也規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害健保資料庫設備機房者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；若是意圖危害國家安全或社會安定而犯前罪，將處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金。從事業務之人利用職務上機會犯上述之罪，加重其刑1/2，未遂犯亦罰。

    此外，初審保留的2條關鍵條文，11月13日協商達成共識，今三讀通過。新法規定，當事人請求停止特定目的外利用其健保資料並註記後，有二種例外情況，主管機關或保險人仍得對外提供特定目的外利用。

    這二種情況包括：政府機關及行政法人執行法定職務、司法機關因偵辦、審判或執行的法定職務及監察機關執行法定職務；為免除人民之生命、身體或財產上的急迫危險，例如預防及控制傳染病傳播、避免公共衛生風險等，此一部分應涵蓋所有人民，非侷限於當事人。

    新法也明定，政府機關、行政法人、醫療機構、學術研究機構、大學等，申請特定目的外利用健保資料，除屬上述例外規定之外，應填具申請書並檢附特定目的外利用計畫，經主管機關或保險人審查核准後，以書面通知申請者。

    若未經核准擅自就健保資料為特定目的外利用者，由主管機關或保險人處200萬以上1000萬以下罰鍰，並自處分送達之日起一年內，不准其申請特定目的外利用；其已取得之健保資料，應予銷毀。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播