廚餘養豬落日1年 台中環保局：目標提早廚餘不進焚化爐

廚餘養豬落日1年，台中環保局長吳盛忠稱拚提早廚餘不進焚化爐。（記者蘇孟娟攝）

中央昨（1日）宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予養豬業1年轉型落日期限，台中市目前廚餘均送進3大焚化爐去化，日前因廚餘含水量太高，讓焚化爐儲坑滿出來一度停收，因應中央明年開放廚餘養豬，環保局長吳盛忠指出，會把握時間規劃中長程廚餘去化轉型能源化、資源化，拚明年提早讓廚餘不進焚化爐。

台中市10月爆發非洲豬瘟，引發廚餘養豬防疫疑慮，中央暫時禁用廚餘養豬到年底，目前台中市日收280萬噸廚餘全送3大焚化爐去化；因應中央宣佈明年起開放廚餘養豬1年轉型落日期限。

吳盛忠指出，因中央目前禁廚餘養豬，台中緊急應變計畫將廚餘送焚化爐燒，為解決廚餘固液分離問題，這周可望建置完成兩部脫水設備，每部每小時可脫水處理約5、6噸廚餘，搭配廚餘去化中長程計畫，脫水分離的固體及液體廚餘可資源化，固態廚餘做堆肥或液態肥，液態廚餘則可用於沼氣發電能源化。

吳盛忠指出，原台中市外埔綠能生態園區生質能源發電場多處理生廚餘，市府也請協助處理熟廚餘，目前產氣量可觀，在中央提供落日期程的一年時間內，台中市會全力讓廚餘轉型資源化及能源化，等中長程計畫成功，拚明年提早讓廚餘不送焚化爐去化。

