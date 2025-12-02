中研院邀諾貝爾和平獎得主人權對話 娜蒂雅．穆拉德籲全球終止衝突性暴力

中研院邀諾貝爾和平獎得主娜蒂雅．穆拉德（中）進行人權對話，中研院院長廖俊智（右三）到場致意。（中研院提供）

中研院的「台灣橋梁計畫」昨邀請諾貝爾和平獎得主、以自身經歷撰寫《倖存的女孩》的作者娜蒂雅．穆拉德（Nadia Murad）發表演說，她在會中呼籲全球正視並應終止衝突性暴力，並期盼國際社會能讓倖存者的聲音被聽見，納入政策討論與跨國合作，以確保不再有人承受同樣的傷痛。

穆拉德是中東少數民族雅茲迪族人，2014年她的家園克丘遭到武裝入侵。在成功逃離暴行迫害後，她選擇站上世界舞台，持續在聯合國與國際社會推動防制衝突相關性暴力（CRSV）的倡議，呼籲各界正視此人權危機，昨即以「誰能推動全球衝突相關性暴力的終結？—個人故事的力量與行動主義的角色」為題發表演說。

穆拉德提到，衝突相關性暴力不只是個人遭遇，更牽涉國際法、政治局勢、族群身分與社會文化等層面。若要真正終止此類暴行，政府與國際機構必須強化法律體系與追訴機制，讓加害者得以依法究責。同時，非政府組織與地方社群在第一線協助倖存者復原，更是關鍵且不可或缺的。

穆拉德也分享，年幼時曾夢想開設一間美容院，讓村裡的婦女與女孩們能聚在一起聊天、交朋友，因為在她成長的環境中，她們幾乎沒有屬於自己的公共空間。如今，這個想法以更具力量的形式實現，她在家鄉辛賈爾成立女性中心，提供安全的空間，讓女性得以學習、分享經驗、接受心理支持，並共同討論社區重建、教育與生計等議題。而隨越來越多女性走入中心，參與課程與活動，讓她覺得倡議的路程再艱難都值得。

此次統籌講座的中研院是中研院社會所，所長陳志柔認為，穆拉德的來訪，使學術社群得以站在全球視角思考性別、暴力、戰爭與司法正義等議題；該所研究員陳容助也表示，講座讓研究者與學生能從戰爭下性暴力倖存者的親身分享，理解制度改革與國際倡議的重要性，是學術與人權實踐難得的對話。

中研院院長廖俊智強調，穆拉德投入於國際人權倡議多年，推動司法救濟與制度改革。她於2018年獲頒諾貝爾和平獎，正因致力終止將性暴力作為武裝衝突手段，其行動成為全球人權的重要象徵，彰顯人類普世價值。

