病毒不會等你準備1年！豬農堅禁廚餘養豬反對落日條款

國內日前非洲豬瘟疫情暴露「廚餘養豬」漏洞，養豬產業堅決反對，要求即日起全面禁止廚餘養豬，不要有落日條款。（資料照）

10月爆發的國內首例非洲豬瘟疫情引發全台動盪，所幸這一役守了下來，目前禍首直指「廚餘養豬」，政府擬全面禁止，但大量廚餘去化卻成問題，已傳政府要將廚餘養豬設1年落日條款，豬農今（2日）赴農業部開會堅決反對：「非洲豬瘟不會1年準備好再來打你」，也不相信利益下的人性，希望即刻全面禁止。

雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，病毒不會等我們，「除非農業部長打給非洲豬瘟商量好」，但這是不可能的，強調豬農等待禁廚餘養豬政策等了4年，4年前曾禁止1個月，如今還不趕快全面禁止廚餘養豬，「明知山有虎，偏向虎山行」，以拖待變，憂變到我們養豬產業變不見，這是不願見到的。

洪健鈞還說，10月22日（疫情爆發全國豬隻禁運）至今1個多月，都禁止廚餘養豬，但各縣市還是有違規使用的情況，自己始終不相信人性，尤其在利益面前，養豬產業由衷希望，不要有廚餘養豬的落日條款，堅決反對廚餘養豬。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，昨日有相關會議，由各縣市首長與行政院長會議，討論禁廚餘養豬政策，其中只有桃園有意見，其他縣市沒意見，更多縣市連事業廚餘都要禁止，因為擔心非洲豬瘟影響國家經濟與200萬人的生計，大家的選擇是對的。

「防疫視同作戰！」潘連周說，難道還要等1年準備好，才叫別人打過來嗎？這不合邏輯，今天豬農代表希望，事業廚餘、家庭廚餘等，全部都禁止養豬，至於禽類下腳料、植物性蛋白等可討論，保部分業者的生存空間，但畜類的千萬不要用，大家共存共榮、同島一命。

潘連周表示，台灣若再一次爆發非洲豬瘟疫情，就沒有豬了，只能吃外國豬，大家非常謹慎處理，今日代表養豬產業到農業部開會發言，就是給農業部後盾、給環境部壓力，最後由行政院拍板，但各縣市多要全禁廚餘，並質疑先前傳的1年落日條款「不會太久嗎？」，若真的等1年，乾脆讓養豬產業停止算了，全面吃進口豬。

