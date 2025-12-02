捷運三鶯線行控中心首曝光 16個監視器螢幕掌握列車動態

捷運三鶯線的行控中心首度曝光，有如人體的大腦，下達各種指令。（記者賴筱桐攝）

捷運三鶯線工程預計本月底完工，截至11月25日進度約95.9%，目前進行全線全系統整合測試，行車控制中心場景首度曝光，設置大面積電視牆，總共有16個螢幕，連結各車站的監視器畫面，方便控制員隨時掌握列車行駛和站內外的動態狀況。

新北市政府捷運工程局局長李政安指出，每一條捷運線都有一個行控中心，沒有行控中心，就好像人體沒有大腦一樣，無法下達命令；三鶯線行控中心共有4列弧形的控制台，第1列是控制列車，第2列是針對車站和乘客的監控，第3列是對機廠設備的監控，第4列是主控制員的指揮台，主管可以查看各式各樣的狀況，也是下達命令的地方。

請繼續往下閱讀...

李政安表示，電視牆總共有16個螢幕，主要是擷取各處的監視器畫面，16個螢幕會有不同的車站畫面，例如最右上角的是車頭監視器影像，未來三鶯線列車行駛途中，若行控中心發現有異物，就會把影像PO在電視牆上觀看，讓站務人員能夠及時處置突發狀況。

此外，行控中心有連動系統，不管是在列車上或是電梯內，當乘客碰到緊急狀況，按下緊急按鈕的時候，馬上就有畫面跳到電視牆，讓行控中心的控制員能夠了解到底發生什麼事情，然後盡快處理。

李政安說，行控中心的後方設置緊急應變中心，方便工作人員了解是否有突發狀況，所有設備、設施都基於安全的考量，希望打造安全的捷運系統給市民使用。

行控中心的大面積電視台設置16個螢幕，連結各處的監視器畫面。（記者賴筱桐攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法