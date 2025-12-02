慕谷慕魚有望重啟？花蓮縣「景觀區經營自治條例」三讀通過

花蓮縣秀林鄉銅門村「慕谷慕魚」生態廊道10年前因聯外銅門隧道崩塌封閉，經中央挹注1.8億餘元投入災後復原工程，2年前已完工通車，但景區至今仍未開放。（縣府提供）

花蓮縣秀林鄉銅門村木瓜溪上游清水溪生態廊道「慕谷慕魚」（部落正名「崖勇蘇漾YAYUNG SUYANG」），過去是許多遊客到花蓮必訪景點，2014年及2016年發生2場風災造成聯外銅門1號隧道毀損及崩塌後，景區封閉至今；花蓮縣政府擬定的《花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例》經縣議會三讀通過，未來可望由在地部落提出管理計畫，兼顧生態保育、文化傳承與永續觀光發展。

觀光處長余明勲表示，縣府、公所與部落共同努力的這十年歷程，一路走來相當不易。除銅門一號隧道崩塌的重建工程外，也需陪伴部落充分整合地方意見，過程中歷經部落幹部或地方組織人員更替。縣府和公所也陪伴協助撰寫經營管理計畫書，並安排跨縣市參訪，學習他縣市自觀區管理經驗，讓部落逐步凝聚共識、走向更文化永續、部落自主的發展方向。

縣府表示，本次自治條例通過後，經中央核定劃設的「花蓮縣自然人文生態景觀區」，將可以委辦公所或委託地方立案團體，經營管理、收費等。未來（原稱）慕谷慕魚（原稱）等景點，將可由公所或部落（需為地方立案團體），制定經營管理計畫，以法律基礎收取及運用觀光保育費、培訓導覽人員等事項，保障部落自主經營管理的權利，創造部落青年在地就業與創業的機會。

銅門1號隧道2016年崩塌後，縣府5年前爭取中央補助1億8758萬元，展開隧道復原工程，2023年完工通車後，雖然道路暢通，但因區域涉及部落傳統領域，縣府考量推動觀光遊憩需依《原住民族基本法》，基於部落自主管理原則，開始輔導當地依柏合部落、銅門部落等2部落，歷經逾10年努力通過「自治條例」，保護文化傳統領域並提升文化韌性，是地方自主管理景觀區的重要里程碑。

花蓮縣府基於部落自主管理原則，開始輔導當地依柏合部落、銅門部落等2部落，完成自然人文生態景觀區畫定及經營管理計畫。（縣府提供）

花蓮縣政府擬定的《花蓮縣自然人文生態景觀區經營管理自治條例》經縣議會三讀通過。（縣府提供）

