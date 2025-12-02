台中市原訂明年10月禁止廚餘養豬 盧秀燕：研議與中央同步

盧秀燕說，台中原訂明年10月先禁廚餘養豬，將討論是否跟中央同步。（記者蘇孟娟攝）

中央昨（1日）宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予養豬業1年轉型落日期限，台中市長盧秀燕今表示，對中央政策樂見其成；她強調，台中市內部評估規劃原訂明年10月起全面禁用廚餘養豬，因中央宣佈落日期程，跟台中差距僅2個月，將內部再開會研議是否跟中央同步，以利豬農及廚餘處理業有所遵循。

台中市今年10月爆發非洲豬瘟，引發廚餘養豬防疫疑慮，中央暫時禁用廚餘養豬到年底，昨日非洲豬瘟中央災害應變中心召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限；今年年底前，經聯合檢查通過並獲地方政府同意的養豬場，全國統一於明年元旦起准許使用廚餘養豬1年。待行政院做最後拍板。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕日前一度針對廚餘養豬政策強調「中央不做、我們會做」，中央訂廚餘養豬落日期限，她今天對中央政策表示樂見其成，因很多民調顯示民眾對此支持，中央順應民意訂1年後全國禁用廚餘養豬，台中市政府會配合。

盧秀燕另指出，台中已著手規劃全面禁用廚餘養豬，原本規劃訂在明年10月起推動台中市全面禁用廚餘養豬，跟中央宣佈的期程差不多，僅差只2個月，會再內部開會研議是否步調跟中央一致，讓豬農及廚餘業者有所遵循。

她另指出，豬農轉型廚餘去化中央有補助，台中市會等中央辦法出來再評估相關預算，包括鼓勵市民自己處理廚餘等，台中市配合廚餘禁養豬及廚餘去化計畫將等計畫更成熟時再宣佈，台中市的基本方向會跟中央一致。

