中市優質雪梨果品評鑑 和平區農友汪源杉奪雪梨王

台中市優質雪梨果品評鑑，今年由和平區農友汪源杉勇奪雪梨冠軍。（記者歐素美攝）

台中市和平區農會今天在陽明市政大樓舉辦「台中市優質雪梨果品評鑑活動」，共有60組農友報名參賽，由和平區汪源杉勇奪今年的雪梨王！

這次評鑑邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場及國立中興大學等不同領域專家學者擔任評審，就雪梨外觀及果形、大小整齊度、質地風味及糖度等項目進行評分，經評審仔細品嘗評分後，由和平區汪源杉榮獲第1名，可獲得獎牌及獎金2萬元；第2名為和平區林家瑋及和平區葉素秋，可獲得獎牌及獎金1萬2000元；第3名則分別為和平區汪煥洲、和平區楊玉璽及和平區黎黃玉如，可獲得獎牌及獎金5000元。

請繼續往下閱讀...

台中市農業局表示，台中市地形涵蓋平原、台地、丘陵及高山，同時具有亞熱帶及溫帶型氣候，從平地到高山皆能找到適地適種的果樹，尤其梨山地區海拔約2000公尺，冬季常出現10℃以下低溫，是孕育許多重要溫帶經濟果樹的搖籃。

台中市種植的溫帶果樹有梨、甜柿、水蜜桃及蘋果等，其中，雪梨為薔薇科梨屬的落葉果樹，是台中市特有的溫帶梨品種之一，需要一定期間的低溫，才可正常萌芽、開花及結果，加上梨山地區得天獨厚的環境及農民用心的栽培管理下，重量可達1.5至2.5公斤，在梨品種中體型較大，又有「梨中之王」的美名。

農業局指出，台中市和平區梨栽培面積1675公頃，年產量2萬4120公噸，其中，雪梨栽培面積約400公頃，年產量約6500公噸，雪梨果形圓潤碩大，果肉嫩白、口感爽脆且香甜多汁，12月至農曆春節是雪梨的盛產期，歡迎民眾把握機會品嘗冬季限定香甜多汁的在地美果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法