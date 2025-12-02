環境部淨零綠領人才第2場測驗 近700人及格、及格率84％

環境部與全國32所大專院校合作，成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，推出為期48小時的課程。（圖由環境部提供）

企業對綠領人才需求急速成長，環境部與全國32所大專院校合作，成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，推出48小時的課程。環境部表示，第2場淨零綠領人才全國測驗成績單、合格證明於今日以電子郵件寄發，近700人順利及格，及格率為84%。

國家環境研究院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」第2場全國測驗於11月22日舉辦，此次測驗有超過800名、完成48小時專業課程的學員參加測驗。

國環院院長劉宗勇指出，此次測驗最高分者為92分，平均分數約為69分。參加測驗者中，男性學員比例為51%，平均分數為65分；女性者比例為49%，平均分數為73分，女性成績明顯優於男性。

劉宗勇續指，若從區域表現來看，由台灣師範大學、中央大學及清華大學組成北區（包括基、北、北、桃、竹）聯盟的整體表現最亮眼，及格率接近9成。

國環院指出，課程學費新台幣12,000元，大專院校在學生測驗及格後可獲得半額學費優惠；符合身心障礙、中低收入戶或低收入戶資格者，則可獲得全額優惠。學員取得成績單及合格證明後，可直接向原開班學校申請相關優惠。

劉宗勇表示，學員取得合格證明後，除能展現具備淨零管理的專業知能外，也可作為未來在環境永續、碳管理等相關領域就業或轉職的重要佐證，有助強化職場競爭力。

環境部淨零綠領人才培育課程第2場全國測驗，於11月22日舉辦，並於今以電子郵件寄發成績通知單、電子合格證明給參加測驗的學員。（圖由環境部提供）

