為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    環境部淨零綠領人才第2場測驗 近700人及格、及格率84％

    2025/12/02 11:48 記者黃宜靜／台北報導
    環境部與全國32所大專院校合作，成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，推出為期48小時的課程。（圖由環境部提供）

    環境部與全國32所大專院校合作，成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，推出為期48小時的課程。（圖由環境部提供）

    企業對綠領人才需求急速成長，環境部與全國32所大專院校合作，成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，推出48小時的課程。環境部表示，第2場淨零綠領人才全國測驗成績單、合格證明於今日以電子郵件寄發，近700人順利及格，及格率為84%。

    國家環境研究院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」第2場全國測驗於11月22日舉辦，此次測驗有超過800名、完成48小時專業課程的學員參加測驗。

    國環院院長劉宗勇指出，此次測驗最高分者為92分，平均分數約為69分。參加測驗者中，男性學員比例為51%，平均分數為65分；女性者比例為49%，平均分數為73分，女性成績明顯優於男性。

    劉宗勇續指，若從區域表現來看，由台灣師範大學、中央大學及清華大學組成北區（包括基、北、北、桃、竹）聯盟的整體表現最亮眼，及格率接近9成。

    國環院指出，課程學費新台幣12,000元，大專院校在學生測驗及格後可獲得半額學費優惠；符合身心障礙、中低收入戶或低收入戶資格者，則可獲得全額優惠。學員取得成績單及合格證明後，可直接向原開班學校申請相關優惠。

    劉宗勇表示，學員取得合格證明後，除能展現具備淨零管理的專業知能外，也可作為未來在環境永續、碳管理等相關領域就業或轉職的重要佐證，有助強化職場競爭力。

    環境部淨零綠領人才培育課程第2場全國測驗，於11月22日舉辦，並於今以電子郵件寄發成績通知單、電子合格證明給參加測驗的學員。（圖由環境部提供）

    環境部淨零綠領人才培育課程第2場全國測驗，於11月22日舉辦，並於今以電子郵件寄發成績通知單、電子合格證明給參加測驗的學員。（圖由環境部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播