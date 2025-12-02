為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍溪堰塞湖災民北上陳情 卓揆：中央積極照顧盼恢復正常

    2025/12/02 11:42 記者陸運鋒／新北報導
    行政院長卓榮泰表示，中央極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護，也積極會照顧這些災民的生活，盼他們能把生活恢復正常。（記者陸運鋒攝）

    行政院長卓榮泰表示，中央極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護，也積極會照顧這些災民的生活，盼他們能把生活恢復正常。（記者陸運鋒攝）

    樺加沙颱風今年9月襲台，造成花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生潰流，光復鄉災情慘重，迄今已釀19死，針對有災民今日前往行政院陳情，院長卓榮泰表示，中央極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪之後的安全維護，也積極會照顧這些災民的生活，盼他們能把生活恢復正常。

    卓榮泰今早親臨法務部調查局參加「114年第13波安居緝毒暨重大毒品案件」記者會，會前有媒體詢問卓榮泰關於馬太鞍溪災民今再到行政院陳情，希望中央的分配可以更合理。

    對此，卓榮泰表示，實在很不忍看到花蓮的鄉親們長途跋涉到台北來，因為中央是極力在對花蓮光復鄉馬太鞍溪（災害）之後的安全維護，做了更多更多的必要工作，也積極會照顧這些災區居民的生活。

    卓榮泰指出，我們在當地還有一個馬太鞍溪重建復原的協調會報（馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報），其中東辦（行政院東部聯合服務中心）執行長也在現場，其實可以現場表達災民的心聲，政府都會聽得到，希望他們能夠好好的把生活恢復正常。

