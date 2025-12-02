關山鎮農會「種出媽祖」 祈求風調雨順、農作豐收

團隊以衛星定位後，在田中以旗幟區隔出不同區域種植相對應顏色的稻種。（民眾提供）

台東縣關山鎮農會米國學校推出全新主題「天后阺家」彩繪稻田，由屏東縣米穀公會理事長林清源率團協力插秧並在今天完工，未來在關山的農田中就能看到「種在田中的媽祖」，面積與色系創歷年之最，預計明年1月中進入觀賞期。關山鎮農會總幹事邱美玲表示，近年水稻歉收，盼藉媽祖意象祈求風調雨順、稻作豐收。

「天后阺家」彩繪稻田總面積達1公頃，涵蓋4塊田區，相較以往增加2塊；而這次不同的是，團隊增加更鮮紅的種類，讓媽祖的服飾看來更加鮮艷動人，只是這次「4合1」將4塊田併成同一創作空間，田梗就如在畫布上多了切割線，插秧團隊也只能盡力克服。

插秧團隊成員蔡秀玉分享，田區會先拉線並插旗分色，依旗示顏色對應插秧，部分大面積單色區塊則會使用插秧機。林清源說，這次共採用6種顏色秧苗，包括鮮綠、淺果綠、亮黃、靛藍、土棕及深色，是歷年最豐富的配色。

林清源表示，這是團隊第3年協助關山彩稻插秧，先利用衛星定位，再依圖樣分區插秧；由於媽祖金牌、帽飾等細節較多，整體難度比往年高，團隊動員12人、耗時2天才完成。大約在15天後秧苗開始轉色，35天後，田間的水面也被遮掩為最佳觀賞期。

邱美玲表示，今年以關山天后宮媽祖作為主題，因近年天氣不穩，水稻收成欠佳，希望借助信仰力量，祈求風調雨順、農作豐收；彩稻預計於明年1月中成熟，圖樣將清晰浮現，觀賞期可一路延續至3月。

