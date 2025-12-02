為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中廚餘養豬頭數佔全市一半 養豬協會：若無法去化恐有調整空間

    2025/12/02 11:30 記者歐素美／台中報導
    台中市日前爆發非豬瘟，農業部宣布116年起永久禁止廚餘養豬。（市府提供）

    台中市日前爆發非豬瘟，農業部宣布116年起永久禁止廚餘養豬。（市府提供）

    農業部宣布116年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限，台中市農業局表示，目前台中市廚餘養豬戶共38戶，但有2戶停養，針對中央政策，市府全力配合；台中市養豬協會總幹事楊駿杰表示，各地養豬協會今天將北上聽政策說明和溝通，目前政策方向如此，業者只能配合，政策定出1年緩衝期，也有可能先禁用家戶廚餘，事業廚餘是否可繼續使用可能還有調整空間。

    楊駿杰表示，農業部今天邀全省各養豬協會北上開會，說明政策並和業者溝通，目前政策已定方向，養豬業者只能配合。

    楊駿杰說，政府補助使用廚餘養豬戶裝設監控設備，台中養豬戶已申請補助裝設中，目前有消息指出，今年年底前，經聯合檢查通過並獲地方政府同意的養豬場，全國統一於明年元旦起准許使用廚餘養豬1年，政策有可能適時調整。

    楊駿杰指出，台中市目前有168場養豬戶，養豬數9萬多頭，因廚餘成本低，其中38場（其中2戶目前停養）以廚餘養豬，養豬數約4萬多頭，占約台中市近半數，若廚餘無法去化，廚餘政策恐有調整空間。

