為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    普發1萬「來台北有購嗨」起跑 有機會獨得1千萬現金大紅包

    2025/12/02 11:21 記者孫唯容／台北報導
    台北市政府推動「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動即起開跑，民眾只要持有11月11日到115年3月8日於台北市店家消費的發票或收據，單筆消費金額滿新台幣200元，前往活動官網登錄即可獲得1次抽獎機會。（北市商業處提供）

    台北市政府推動「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動即起開跑，民眾只要持有11月11日到115年3月8日於台北市店家消費的發票或收據，單筆消費金額滿新台幣200元，前往活動官網登錄即可獲得1次抽獎機會。（北市商業處提供）

    中央普發一萬，台北市政府推動「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動即起開跑，民眾只要持有11月11日到115年3月8日於台北市店家消費的發票或收據，單筆消費金額滿新台幣200元，前往活動官網登錄即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數隨消費金額累積，每增加200元就多一抽，單筆最高可獲得100次抽獎機會，至友好特店消費抽獎機會還可加倍，千萬現金大紅包、高檔電動汽車及iPhone17等好禮，總獎值超過3000萬元，等民眾帶回家。

    北市商業處說明，為了讓普發萬元的每一筆消費都不浪費，活動登錄有效日期可回溯至114年11月11日，提醒民眾將紙本發票、收據都找出來，活動也納入雲端發票自動串接功能，民眾首次登入活動官網，只需勾選同意串接雲端發票，後續每次消費將自動匯入，不需手動，讓抽獎更輕鬆。

    商業處表示，活動期間每週抽出iPhone 17 Pro、AirPods Pro3等超人氣3C好禮；每月再抽台積電股票，12月首次開抽更祭出加碼好禮，包括LUXGEN n7純電休旅，以及君悅酒店的101跨年煙火總裁套房，伴隨著璀璨的煙花綻放倒數迎接嶄新一年；此外，為了讓更多民眾夢想再升級，活動登錄金額每累積達10億元，就再加碼抽出「美國雙人來回機票」，讓幸運得主結伴飛往美國。最後總抽獎更是重頭戲，民眾有機會獨得1000萬現金大紅包、Tesla Model Y、Switch 2及PS5等重量級大獎一次到位。

    此外，觀光傳播局攜手旅宿與景點業者推出限時方案，包括凱達、晶華等知名飯店推出住宿加餐飲套裝，台北101觀景台、林安泰古厝及當代藝術館等景點也祭出折扣與贈禮活動。文化局則集結近20處市立藝文場館推出「藝文場館金優惠」，即起至115年1月陸續發送入館贈禮、文創商品折扣等好康，邀請民眾享受深度藝文體驗。

    登入發票教學。（北市商業處提供）

    登入發票教學。（北市商業處提供）

    登入收據教學。（北市商業處提供）

    登入收據教學。（北市商業處提供）

    綁定載具教學。（北市商業處提供）

    綁定載具教學。（北市商業處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播