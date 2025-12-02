為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    12/6北市「低碳市集×無塑日減塑行動」 裸賣有機蔬果、不提供塑膠袋

    2025/12/02 11:12 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市環保局為鼓勵市民從日常生活實踐低碳減塑、支持在地生產與綠色消費，將於12月6日上午10時至下午5時，在客家文化主題公園舉辦「低碳市集 × 無塑日減塑行動」。（台北市環保局提供）

    台北市環保局為鼓勵市民從日常生活實踐低碳減塑、支持在地生產與綠色消費，將於12月6日上午10時至下午5時，在客家文化主題公園舉辦「低碳市集×無塑日減塑行動」，邀請民眾一起享受綠色生活、品味在地風味，為地球永續乾杯。活動攤商除了以裸賣方式販售有機蔬果，也不提供塑膠袋，鼓勵民眾自備購物袋。

    此次活動結合「水花園有機農學市集」與「第二屆地酒節」活動，現場將匯集多家友善農產與精釀品牌，推廣「在地耕作×永續釀造」的理念。市集攤商以裸賣方式販售有機蔬果、無添加食品，實踐低碳生活；同時響應「無塑日」行動，現場不提供一次性塑膠袋，鼓勵民眾自備購物袋，體驗「減塑不減便利」的綠色採買。

    此外，活動現場亦設有「業者成果展示區」，透過圖文展板呈現企業及商家在減塑實踐上的努力與成果，讓市民了解綠色消費的實際成效與正向影響。

    當日，環保局局長徐世勲也將親自示範「低碳採買攻略」，以自備購物袋、買菜車及環保杯等行動，示範如何落實低碳採買與減塑生活，邀請大家共同響應綠色消費、守護城市永續。

