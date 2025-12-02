基隆自來水污染追凶 環保局：採集可疑車輛、沿岸工廠樣本送SGS比對

基隆市環保局長馬仲豪表示，經警方調閱監視器發現一些可疑車輛，市府已連日採樣並送交第三方檢測，正追查可疑車輛與沿岸工廠，要求台水公司就污染範圍及原因對外清楚說明。（記者羅國嘉攝）

基隆河原水遭油污污染，影響基隆及新北汐止共15萬餘戶用水安全，引發外界關注。國民黨立委林沛祥昨召集台水公司進行專案報告後，轉述污染源疑與「柴油碎片」相關；對此，基隆市環保局長馬仲豪今（2日）表示，經警方調閱監視器發現一些可疑車輛，市府已連日採樣並送交第三方檢測，正追查可疑車輛與沿岸工廠，要求台水公司就污染範圍及原因對外清楚說明。

台灣自來水公司第一區管理處八堵抽水站上週從基隆河抽取的原水出現油污，造成基隆10萬多戶、新北汐止5萬多戶民眾用水品質受影響，包括自來水異味、油氣味等情形。林沛祥昨天召集台水公司總經理李丁來於國會辦公室進行專案報告，並與基隆市長謝國樑、新北市立委廖先翔一同了解水質改善進度及補償方案。林沛祥會後轉述，初步檢測顯示污染物可能與「柴油碎片」相關。

馬仲豪上午在議會開議前受訪表示，市府自事發當天起即展開連續採樣，包括新山水庫、淨水廠等多處取樣點，他本人也多次到現場了解狀況。目前檢測報告尚未出爐，但相關樣本已送交SGS等第三方專業實驗室，以最高規格檢測，結果將在確認後對外公布。

在追查污染源部分，馬仲豪說，市府與基隆市警察局已調閱沿岸監視器，掌握多輛可疑車輛，同時也對沿線可能排放廢油的工廠逐一清查與採樣比對，將比對油質特徵，釐清是否與此次污染事件相關。

