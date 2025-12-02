為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大車開進校園 學童坐上駕駛座體驗視線死角

    2025/12/02 11:07 記者洪臣宏／高雄報導
    學生坐上大車駕駛座體驗。（左營分局提供）

    學生坐上大車駕駛座體驗。（左營分局提供）

    高雄市左營分局今（2）日上午辦理「大車進入校園體驗活動」，業者提供3輛大車給小朋友實地乘坐駕駛座體驗，見證大型車視線死角以及內輪差的危險性，小朋友踴躍的程度，連老師都直呼「怎麼會這麼熱烈」。

    左營分局進入轄內國小宣導交通安全，由副分局長高傳成介紹大型車視線死角以及內輪差的危險性，林姓業者也提供3輛大車當「教材」，並給小朋友實地乘坐駕駛座，高雄市區監理所也派員向現場宣導交通安全知識。

    活動開始時，左營分局也準備了6題有獎徵答以及豐富的獎品，想要瞭解孩童對大車如何安全的瞭解程度。沒想到在沒給任何提示的狀況下，6題有獎徵答都被小朋友火速答對，後經詢問才知道校方也非常重視學生的交通安全意識，平常就透過活潑有趣的宣導活動，讓交通安全觀念能深植學童心中。

    左營分局分局長謝承甫表示，這次體驗活動業者相當熱心，請求警方協助來辦理，分局及校方也積極配合，讓學子們對於大型車的視線死角、內輪差有切身的體會，也趁此機會進行交通安全宣導，一舉兩得。

    大車幫襯當教材，學生聆聽安全教育宣導。（左營分局提供）

    大車幫襯當教材，學生聆聽安全教育宣導。（左營分局提供）

    學生踴躍搶答，反映了校方平常就非常注重交通安全教育。（左營分局提供）

    學生踴躍搶答，反映了校方平常就非常注重交通安全教育。（左營分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播