大車開進校園 學童坐上駕駛座體驗視線死角

學生坐上大車駕駛座體驗。（左營分局提供）

高雄市左營分局今（2）日上午辦理「大車進入校園體驗活動」，業者提供3輛大車給小朋友實地乘坐駕駛座體驗，見證大型車視線死角以及內輪差的危險性，小朋友踴躍的程度，連老師都直呼「怎麼會這麼熱烈」。

左營分局進入轄內國小宣導交通安全，由副分局長高傳成介紹大型車視線死角以及內輪差的危險性，林姓業者也提供3輛大車當「教材」，並給小朋友實地乘坐駕駛座，高雄市區監理所也派員向現場宣導交通安全知識。

活動開始時，左營分局也準備了6題有獎徵答以及豐富的獎品，想要瞭解孩童對大車如何安全的瞭解程度。沒想到在沒給任何提示的狀況下，6題有獎徵答都被小朋友火速答對，後經詢問才知道校方也非常重視學生的交通安全意識，平常就透過活潑有趣的宣導活動，讓交通安全觀念能深植學童心中。

左營分局分局長謝承甫表示，這次體驗活動業者相當熱心，請求警方協助來辦理，分局及校方也積極配合，讓學子們對於大型車的視線死角、內輪差有切身的體會，也趁此機會進行交通安全宣導，一舉兩得。

大車幫襯當教材，學生聆聽安全教育宣導。（左營分局提供）

學生踴躍搶答，反映了校方平常就非常注重交通安全教育。（左營分局提供）

