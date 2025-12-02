為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全球國際教育交流大聯盟慶祝2週年 北門高中學生全英語簡報

    2025/12/02 10:47 記者王涵平／台南報導
    「全球國際教育交流大聯盟」（GIEEMA）慶祝成立兩周年，北門高中校長吳俊憲與英文科老師游立君帶領學生楊雅棋、李臣軒、戴于喬，以全英語簡報國際交流成果。（北門高中提供）

    「全球國際教育交流大聯盟」（GIEEMA）慶祝成立兩週年，北門高中校長吳俊憲與英文科老師游立君帶領學生楊雅棋、李臣軒、戴于喬，以全英語簡報國際交流成果，自信表現獲得與會人士肯定。

    慶祝餐會由台灣國際幸福家庭聯盟秘書長張坤池/GIEEMA創會者主持，教育部國際及兩岸教育司副司長陳立穎、史瓦帝尼教育部次長、海地大使館一等秘書、貝里斯大使館執行秘書、GIEEMA印尼分會主席等人與會，楊雅棋、李臣軒、戴于喬介紹北門高中如何透過線上與實體活動，連結世界兩端的夥伴。包括北門高中與馬紹爾群島共和國「瓜加林環礁高中」線上交流、接待日本宮城縣高校、扶輪社青少年交換等。

    吳俊憲表示，學校長期致力於雙語教育與國際交流，透過引進外籍師資、推動線上跨國共學及實體互訪，期望為鹽分地帶的學子打開通往世界的窗。楊雅棋分享與海地大使館一等秘書維笛兒（Widline）交流的溫馨時刻，第一次在外交大使與眾多長官面前進行發表，感到非常榮幸，在活動中自信展現自己。戴于喬認為增廣自己的視野，是一次新奇的體驗，難忘的回憶。

