    首頁 > 生活

    冷空氣兩路夾擊台灣！疊加效果變異大 鄭明典：低溫預報分歧大

    2025/12/02 11:24 即時新聞／綜合報導
    這次影響台灣的冷高壓有兩個來源（紅線），兩股冷空氣前後來到，因為疊加效果變異大，對台灣低溫的預報分歧很大。（圖擷自鄭明典臉書）

    今（2日）晚起東北季風南下，台灣又將再度轉冷，前氣象署（局）長鄭明典以北半球全圖解析此次冷空氣來源，這次影響台灣的冷高壓有兩個來源，兩股冷空氣前後來到，因為疊加效果變異大，對台灣低溫的預報分歧很大。

    鄭明典在臉書表示，台灣冬季的低溫來自冷高壓的影響，他PO出相當於由北極上空往下看的北半球全圖說明，看冷高壓必須用範圍大一點的底圖，台灣在圖的下方，看的是海平面氣壓（線條）疊加地面氣溫（底色）。

    鄭明典指出，即將影響台灣的冷高壓有兩個來源，一股是由極區往南再往東，這股冷空氣來自「極渦」，很冷，但主要影響日、韓，部分冷空氣要經過大片洋面才到台灣，強度會有所減弱；另一股來自西方，由歐洲經中亞而來，這部分冷空氣較弱，但是會偏南出海，比較接近台灣。

    這兩股冷空氣前後來到，但僅有部分疊加效果，鄭明典分析：「因為疊加效果變異大，所以初期模式對台灣低溫的預報分歧很大。」

