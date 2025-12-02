水官大帝聖誕 台南白河三官寶殿創新水籤祈福

三官寶殿水官大帝聖誕，祭典創新登場，獨創水籤祈福體驗。（記者王涵平攝）

三官寶殿水官大帝聖誕，祭典創新登場，獨創水籤祈福體驗，由明華園歌仔戲團演出大戲，以扮仙賀壽，12月3、4日邀民眾共襄盛舉。

「水為媒・祈平安」，白河三官寶殿座落於白水溪畔，鎮殿之寶「三界公爐」已有300多年歷史，為迎接乙巳年水官大帝聖誕，三官寶殿將於12月3日至4日舉辦年度慶成祈福活動，今年以「水」為核心意象，推出全新祈願亮點「水籤祈福儀式」。水官大帝主司「解厄、祈福、保安康」，象徵清淨、調和與祝福。

今年首次推出「水籤籤紙」，外觀看似空白，參與者將籤紙緩緩浸入清水後，文字便會神秘顯影，如啟示般揭示運勢，寓意「以水澄心、以水照命」。此種水籤在日本貴船神社、下鴨神社等地深具人氣，首度融入台灣傳統祭典，結合在地信仰脈絡，創造兼具文化深度與儀式感的祈福體驗。

主委陳文進表示，今年活動以創新方式為水官大帝祝壽，將文化脈絡融入設計，讓傳統宗教活動也能展現文創魅力，期盼吸引更多年輕世代走進廟埕，重新體驗信仰之美，也呼應水官大帝象徵萬物流動、生生不息的精神。

晚間18時，由明華園歌仔戲團演出大戲，演出結束後依古禮向觀眾拋擲壽桃與糖果。今年特別準備168顆壽桃，其中包括8顆超人氣壽桃抱枕，象徵好運加倍、討喜療癒，大小朋友都愛不釋手。此外，廟埕當天也設有熱鬧市集，結合在地美食、文創與民俗風情，讓民眾漫步其中，感受年末節慶氛圍。

