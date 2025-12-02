為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    玉山楓紅開跑！紅葉鑲嵌綠林展「楓」情

    2025/12/02 10:18 記者劉濱銓／南投報導
    玉山塔塔加園區楓紅開跑，在園區公路沿線可見轉色紅榨槭鑲嵌山林，景色相當美麗。（玉管處提供）

    玉山塔塔加園區楓紅開跑，在園區公路沿線可見轉色紅榨槭鑲嵌山林，景色相當美麗。（玉管處提供）

    玉山國家公園塔塔加園區，秋冬季節天氣轉為乾冷，山區已展現楓紅景觀，尤其省道台18線沿路，可見轉色的紅榨槭鑲嵌山林，為滿山綠林增添「楓」情，預計12月中旬可達高峰。

    玉山國家公園管理處表示，園區變葉植物紅榨槭是自然生長，秋冬季節在登山步道、公路沿線逐漸轉紅，最近因山區氣溫降低，園區已可見楓紅景觀，目前進入觀賞期，預計12月中旬起為極盛期，民眾可把握機會。

    玉管處也說，由於秋冬季節野生動物仍會出沒覓食，像是晨昏時段就可見黃喉貂出現，提醒民眾開車上山應放慢車速，以免撞到動物造成「路殺」，另因山區天氣乾燥，民眾上山可輕簡飲食、避免炊煮，防止森林火警。

    玉山塔塔加園區秋冬展現楓紅景色，預計12月中旬進入極盛期。（玉管處提供）

    玉山塔塔加園區秋冬展現楓紅景色，預計12月中旬進入極盛期。（玉管處提供）

    玉山塔塔加園區楓紅開跑，在園區公路沿線可見轉色紅榨槭鑲嵌山林，景色相當美麗。（玉管處提供）

    玉山塔塔加園區楓紅開跑，在園區公路沿線可見轉色紅榨槭鑲嵌山林，景色相當美麗。（玉管處提供）

    玉山塔塔加園區楓紅開跑，在園區步道也可見野生動物黃喉貂出沒覓食。（玉管處提供）

    玉山塔塔加園區楓紅開跑，在園區步道也可見野生動物黃喉貂出沒覓食。（玉管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播