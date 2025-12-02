玉山楓紅開跑！紅葉鑲嵌綠林展「楓」情

玉山塔塔加園區楓紅開跑，在園區公路沿線可見轉色紅榨槭鑲嵌山林，景色相當美麗。（玉管處提供）

玉山國家公園塔塔加園區，秋冬季節天氣轉為乾冷，山區已展現楓紅景觀，尤其省道台18線沿路，可見轉色的紅榨槭鑲嵌山林，為滿山綠林增添「楓」情，預計12月中旬可達高峰。

玉山國家公園管理處表示，園區變葉植物紅榨槭是自然生長，秋冬季節在登山步道、公路沿線逐漸轉紅，最近因山區氣溫降低，園區已可見楓紅景觀，目前進入觀賞期，預計12月中旬起為極盛期，民眾可把握機會。

玉管處也說，由於秋冬季節野生動物仍會出沒覓食，像是晨昏時段就可見黃喉貂出現，提醒民眾開車上山應放慢車速，以免撞到動物造成「路殺」，另因山區天氣乾燥，民眾上山可輕簡飲食、避免炊煮，防止森林火警。

玉山塔塔加園區秋冬展現楓紅景色，預計12月中旬進入極盛期。（玉管處提供）

玉山塔塔加園區楓紅開跑，在園區步道也可見野生動物黃喉貂出沒覓食。（玉管處提供）

