西嶼竹灣村特有「拜煙墩」習俗 文史調查紀錄保存儀式過程

西嶼鄉竹灣村在清代、日治時代稱為竹篙灣。每年陰曆10月由神明降鸞指示，擇日舉行「拜煙墩」的祭祀活動，祭祀地點則在煙墩山的高地。澎湖文史專家許玉河依據《竹灣風情-竹灣國民小學鄉土教學參考資料》記載：「以前竹灣蟲害嚴重，村民到廟裡扶乩，神明指示要到竹灣最高的地方拜拜，祈求山中的妖魔鬼怪別作惡。煙墩是竹灣最高的地方，所以就有了每年10月拜煙墩的習俗。」

許玉河表示，拜煙墩的習俗源自於病蟲害對農作物的威脅，並由村民到廟裡扶乩後依神明指示而辦理，祭祀的主要對象為好兄弟等孤魂野鬼。「扶乩」，則與竹灣大義宮得善堂扶鸞有關。竹篙灣拜煙墩的習俗，應在得善堂1902年創堂之後。

今年大義宮得善堂溫主公降鸞指示，於陰曆10月12日（國曆12月1日）舉行，不分農民或漁民都前來祭祀，祈求農作豐收、海利大進。村民們準備豐富的菜餚，有磨碎地瓜製作的番薯粿、滷雞腿、五花肉、相煎白帶魚、時令蔬果等等。金紙是敬獻給土地神或是已接近神道的好兄弟；更衣、白錢與銀紙則是供奉給煙墩山的好兄弟。大義宮「公司」則準備豬一羊一豬疊羊、一床粿、五牲酒水祭祀。

除了公司的祭品放在車上之外，家戶的供品直接擺放於地上，大義宮的鄉老燒香後面西朝拜，開始拜煙墩，香則插在地上的縫隙之中，祭儀簡短而隆重。祭禮結束後金銀紙統一載運到海邊燒化，豬與羊則載回大義宮旁的空地分解，羊肉贈與大義宮8位鄉老。

