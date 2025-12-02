為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    逆轉！恆春餐廳被疑食物中毒 屏東縣衛生局：未檢出病原菌

    2025/12/02 10:00 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣衛生局到餐廳採檢畫面。（屏縣衛生局提供）

    屏縣衛生局到餐廳採檢畫面。（屏縣衛生局提供）

    台南市某公司149人上月15日組團員工旅遊，到屏東縣恆春鎮某海鮮餐廳用餐後，有9人陸續上吐下瀉送醫，懷疑是食物中毒，屏東縣政府衛生局接獲醫院通報展開調查，檢驗結果大翻轉，檢體均未檢出病原菌，研判業者提供食品與病患疑似食品中毒間無證據顯示有因果關係，因此食品中毒不成立。

    恆春某餐廳疑似食物中毒在11/15通報，當時業者也出面喊冤，如今調查結果出爐，屏縣衛生局表示，該案採檢3名發病個案及5名廚工的人體檢體，結果均為陰性；另採集環境檢體6件及食餘檢體1件，也未檢出病原菌。

    衛生局也說，依相關檢驗報告及調查事證所得結果綜判，業者所供應的食品與病患疑似食品中毒之間，尚無證據顯示有因果關係，故不成立食品中毒案件。

    衛生局也提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所的衛生狀況，避免生食，且食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」五要原則，以預防食品中毒事件發生。

    相關新聞請見：

    獨家》涼拌河豚皮惹禍？墾丁團疑吃海鮮中毒 9人嘔吐送醫

    屏縣衛生局到餐廳採檢，檢驗結果均為陰性。（屏縣衛生局提供）

    屏縣衛生局到餐廳採檢，檢驗結果均為陰性。（屏縣衛生局提供）

    屏縣衛生局至餐廳採檢相關檢體。（屏縣衛生局提供）

    屏縣衛生局至餐廳採檢相關檢體。（屏縣衛生局提供）

