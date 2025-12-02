為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖紅羅垃圾場大火 燒出設置焚化爐問題、掀縣長大戰議題

    2025/12/02 10:02 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖設置焚化爐建議再起！一度有人建議使用尖山發電廠火力發電設施焚燒垃圾。（記者劉禹慶攝）

    澎湖設置焚化爐建議再起！一度有人建議使用尖山發電廠火力發電設施焚燒垃圾。（記者劉禹慶攝）

    澎湖紅羅垃圾掩埋場「連續」發生大火，不僅「戴奧辛」延誤毒氣四處飄散，影響鄰近民眾健康，一把火引燃湖西鄉民怒氣之外，也燒出焚化爐設置與否問題，更提前掀起下屆澎湖百里侯大戰議題，繼無黨籍候選人葉竹林提出環保園區政策後，澎湖縣長陳光復出面道歉，允諾加裝消防設備，並興建智慧再生環保焚化爐。

    針對垃圾帶來的政治危機，陳光復正式公開道歉，並點出必須面對焚化爐興建的迫切性。澎湖縣每天的垃圾量在80-100公噸，年垃圾量約在2萬6千公噸。今年初尚待處理的垃圾有1萬多公噸，總量暴增到4萬公噸。雖然澎湖縣政府努力做垃圾減量，除了打包燃料棒1萬公噸，今年已經處理超過3萬公噸垃圾，外運至台灣的焚化爐處理。目前紅羅現場暫置的垃圾量，約為600公噸。

    此次垃圾焚燒，因垃圾內含易燃物，以及風大及風向造成，但澎湖縣政府責無旁貸，環保局今年2月展開湖西鄉紅羅掩埋場消防設備改善計畫，包括熱感影像監控、消防儲水池、消防水塔等，完工後透過AI即時監測溫度，進行降溫之灑水及通報，強化掩埋場消防應變量能，以智慧科技守護民眾安全，降低意外風險。

    另外，陳光復呼籲民眾可以先做好垃圾分類、垃圾減量，讓垃圾處理這件事，有美麗的正向循環。因為垃圾分類不做好，圖一時方便，蝦蟹蛤殼煙蒂等湯湯水水廚餘全部包在一起丟進垃圾車，造成後續垃圾場的溢漏惡臭及易燃。最終目標，澎湖必須建造一座智慧再生環保的垃圾焚化爐。

    紅羅垃圾場連續大火，不僅燒出焚化爐問題，也引爆政治危機。（澎湖縣政府消防局提供）

    紅羅垃圾場連續大火，不僅燒出焚化爐問題，也引爆政治危機。（澎湖縣政府消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播