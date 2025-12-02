為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義義竹硬質玉米打造 全新燒番麥風味乖乖愈吃愈「涮嘴」

    2025/12/02 09:44 記者蔡宗勳／嘉義報導
    使用義竹硬質玉米製造的燒番麥風味乖乖。（記者蔡宗勳攝）

    國內零食大品牌「乖乖」系列產品大人小孩都愛吃，而目前市面上乖乖都標榜使用「法國進口非基因改造玉米」。嘉義縣義竹鄉農會總幹事翁育彬認為，身為全國最大硬質玉米產區的義竹來說，如果義竹生產的玉米可以打進乖乖的供應鏈，饒富意義，經過多次協商，乖乖以義竹硬質玉米打造全新的「燒番麥風味」乖乖，口感獨特，讓人一口接一口，愈吃愈「涮嘴」。

    翁育彬指出，義竹鄉是國內最主要的硬質玉米產區，以這期為例，種植面積就多達2600公頃，如果可以順利打進乖乖供應鏈，就可提高農產品利用價值，對於義竹鄉農民的收益也有相當大的幫助。在這樣的出發點之下，義竹鄉農會率先推出使用義竹在地非基改玉米所生產的燒番麥風味乖乖。

    翁育彬說，藉由推廣在地農作物所生產的乖乖，也讓鄉親知道義竹田間的硬質玉米可以做成家喻戶曉、小朋友最喜歡的零嘴乖乖。同時這也是實踐食農教育中，地產地消永續農業，支持認同在地農業的最佳實踐方式。同時將「義竹」兩個字印在產品上行銷全國，更是讓台灣看見義竹最佳的實踐方式。

    楊姓小朋友吃了義竹農會委託乖乖製造的燒番麥風味乖乖後，直說「鹹中帶甜的風味，讓人一口接一口，愈吃愈想吃，自己就可以吃1包」。陳姓小朋友也說「乖乖系列產品大多偏甜，但燒番麥風味乖乖鹹甜交織的滋味，真的很可口，一吃就停不下來」。

    燒番麥風味乖乖口感獨特，讓人一口接一口。（記者蔡宗勳攝）

