    首頁 > 生活

    今晚起東北季風漸增強 明晚週四晨最濕冷、低溫下探11度

    2025/12/02 09:44 即時新聞／綜合報導
    今晚間東北季風逐漸增強，苗栗以北及東半部轉短暫陣雨。（資料照）

    今晚間東北季風逐漸增強，苗栗以北及東半部轉短暫陣雨。（資料照）

    今（2日）晚起東北季風逐漸增強，白天苗栗以北及花東高溫約25度，中南部高溫仍可達30度，晚間北部、東北部晚間將跌至20度以下；明（3日）東北季風挾帶水氣影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，中北部及東部明顯感受濕冷，預估明晚至星四（4日）清晨是本波冷空氣最強時段。

    天氣風險公司分析師薛皓天指出，今北部、東部大致為多雲天氣，局部偶有陽光露臉，新竹以南維持晴到多雲天氣，晚間東北季風逐漸增強，苗栗以北及東半部有短暫陣雨；明至週五（5日）受東北季風影響，明晚至週四清晨是本波冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11-13度，北部、東北部的空曠處及山區也有12-14度低溫，大台北低溫約16度。

    預估週四、週五水氣減少，大台北及東半部雲量仍偏多，大致為多雲時陰天氣，迎風面北海岸至宜花地區局部仍有短暫陣雨；新竹以南維持晴到多雲穩定天氣，週五氣溫稍回升，由北至南高溫為20至26度。

    週末水氣再減少，迎風面維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，大台北地區漸轉多雲時晴天氣，其餘地區維持晴到多雲。氣溫方面：北部有陽光露臉，回升較有感，中南部感受稍暖熱，由北至南高溫為23至28度。

    下週一（8日）另一波東北季風將增強南下，上半天可維持假日的天氣型態，下半天起東北季風抵達，起中層有槽線通過，水氣、雲量增多，中北部及東半部轉多雲時陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴到多雲天氣，各地氣溫在傍晚起會逐步下滑。

