入冬首波冷空氣 氣象專家：中部以北、東北部高山可能降雪

林得恩指出，入冬後首波冷空氣來襲，預計明天晚間至後天清晨降溫最明顯。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署稱，今天（2日）白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大；入夜後北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，入冬後首波冷空氣來襲，預計明天（3日）晚間至後天（4日）清晨降溫最明顯，中部以北及東北部3500公尺以上高山將有機會降雪。

林得恩今天在臉書「林老師氣象站」貼文中表示，根據歐洲數值模式今晨最新模擬結果顯示，受東北季風影響，新一波北方強冷空氣預計明天白天就會到達台灣，明天晚間至後天（4日）清晨將是此波降溫最顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降趨勢。

林得恩說，預測西半部及宜蘭地區最低溫14至18度，花東及澎湖地區最低溫17至20度，離島金門及馬祖地區最低溫分別下探12至14度及11至13度；中部以北及東北部3500公尺以上高山也有機會下雪。

林得恩指出，北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持多雲到晴天氣。一直要等到週六（6日）白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍偏涼，應多加注意。

