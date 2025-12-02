為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「野趣東高雄」12/6走入日光小林 聽金曲、嚐美食感受部落重生力量

    2025/12/02 09:29 記者葛祐豪／高雄報導
    「野趣東高雄」杉林場音樂市集演出表。（觀光局提供）

    「野趣東高雄」杉林場音樂市集演出表。（觀光局提供）

    「野趣東高雄 Chill in the Wild」音樂市集將於12月6日（六）下午3點至8點，走進杉林區日光小林社區熱鬧開唱，也正是莫拉克風災後原小林部落族人遷居之地；期盼以音樂、美食市集與地方文化體驗，帶領民眾走進杉林，感受部落重生力量。

    觀光局指出，活動將邀請金曲獎最佳方言男歌手與最佳作曲人-布農族創作歌手王宏恩、高雄在地創作才女王立言、熱血龐克樂團「普通隊長」、實力派創作歌手吳汶芳接力開唱。現場集結超過40家東高雄特色品牌，推出農特產、文創手作、輕食小點與美食餐車等；更搭配在地職人親自指導「花環編織」、「手洗愛玉」及「麻繩提袋編織」工藝體驗，共同打造最具地方色彩的山城音樂市集。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，「野趣東高雄」杉林場特別選在杉林區「日光小林」社區舉辦，也正是莫拉克風災後原小林部落族人遷居之地，社區以「日光小林」為名，是象徵族人走出黑暗、迎向生命希望的力量。

    活動集結40家特色品牌，包括饕客不可錯過的日光「小林社區」招牌黃金香腸與獨特的薑黃臭豆腐；來自六龜的「山清有魚」以台灣本土黑豆為基底 ，結合六龜原生種喬木山茶製成雅韻的山茶醬油；「三井腦館」就地取材使用台灣木材，手工製作鋼筆、鋼珠筆，還有來自桃源的「日漬」手作果醬及愛玉等。

    觀光局說明，為深化東高雄在地旅遊與產業發展，旅行社組團赴甲仙、六龜、茂林、桃源及那瑪夏等區旅遊，觀光局加碼提供團體旅遊補助，以實質獎勵措施，鼓勵業者開發深度遊程。

    現場集結40家東高雄特色品牌。（觀光局提供）

    現場集結40家東高雄特色品牌。（觀光局提供）

