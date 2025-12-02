為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    退休後「由動轉靜」！ 前媒體人陳俊合揮墨開展

    2025/12/02 09:13 記者許麗娟／高雄報導
    前媒體人陳俊合過去跑體育、推廣運動，退休後由動轉靜開起書畫展。（陳俊合提供）

    今年甫自高雄市運動發展局退休的前媒體人陳俊合，由動轉靜於即日起至12月7日前在高雄市文化中心雅軒開起「墨雲玄雅」書畫展，解甲歸田後展現另一番藝術長才。

    陳俊合曾任職於民生報專業體育記者，後轉戰高雄市運動發展局協助推廣體育活動，更難能可貴的是，陳俊合閒暇時不忘自小接觸的書畫藝術，參加延墨書會、澄清湖畔雅集與高雄市中國書畫學會。

    陳俊合出生於1960年的「芋仔蕃薯」小康家庭，國小時恰逢台灣開始進入三級棒球狂飆時期，眷村旁虎風棒球場成為孩童時逐夢的場所，但父親擔心瘋棒球影響課業，因此嚴格督促每日寫一篇書法，寒暑假時，住台北的伯父也常帶領他到畫廊、博物館看書展，奠定他對藝術的喜好。

    陳俊合國中時因社團分配進入國畫社，開始臨習《芥子園畫譜》的山水與四君子。後續在李秦元、張文榮、金哲夫、廖燦誠、洪敬雲等諸師長的素描與水彩教導下，藝術技巧日益精進。1977至1980年間旅居台北，陳俊合有幸向廖燦誠、杜忠誥、王財貴等名師學習書法，深入理解書藝之筆法與精神。退伍後，陳俊合與李春祈習水墨，並師事陳福蔭學習篆書，利用晨昏時光勤奮研習書法，廣泛臨碑習帖、抄經錄詩，至今已累積261本手稿。

    50歲前陳俊合專注於傳統水墨與寫生表現，爾後受趙占鰲、洪根深、陳文龍等老師提點與鼓勵，逐步轉向融合抽象與現代語彙的創作實驗。以水墨的「疏密、輕重、濃淡、粗細」為基礎，結合書法線條與色彩元素，運用潑、灑、拓、印、染等自動性技法，並嘗試非傳統水墨媒材，展現獨具個人風格的藝術面貌。

    陳俊合的書畫展現了他從年輕至今不斷累積的才學。（陳俊合提供）

    陳俊合長年潛深耕於書畫的紮根與創作。（陳俊合提供）

    陳俊合的彩墨灑脫浪漫如不羈之舟。 （記者許麗娟攝）

