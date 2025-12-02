為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    家具行內玩家事競賽！竹縣創意促建立親子性平意識

    2025/12/02 07:58 記者黃美珠／新竹報導
    摺被子等家事也能逐步建立性平意識！新竹縣政府社會處最近用創意取代說教，讓大小朋友一起動手學性平。（取自竹縣府官網）

    摺被子等家事也能逐步建立性平意識！新竹縣政府社會處最近用創意取代說教，讓大小朋友一起動手學性平。（取自竹縣府官網）

    在家具行辦性平活動！新竹縣政府社會處最近透過摺被子、整理玩具等，舉辦罕見的家事類「運動競賽」，透過挑戰家事建立參賽家庭親子的性別平等意識。組隊參加的28個家庭，果然從這樣的趣味活動，學習到家庭合作的重要，而家事的分攤也沒有性別的差異。

    這場名為「新竹縣友善育兒與性別平等親職教育活動~家事挑戰賽」，競賽項目就從日常生活出發，或套被套、或摺被子、整理玩具、摺衣服以及清掃環境等，考驗家庭成員間該如何合作，執行起來才有效率。

    只見有的家長一夫當關，迅速自己動手實作拖著家人闖關起來，有的是負責出一張嘴發號施令；小朋友們因為有比賽的挑戰，刺激出了勝負欲，就算平時在家難得摺被子等，在賽場上也展現超強的執行力，莫不希望迅速通關搶第一。也因有共同的奪勝企圖，就連平時在家鮮少動手做家事的大、小朋友，這下也都捲起袖子一起努力。

    縣府社會處長陳欣怡說，活動後就有家長忍不住說，原以為小孩不太會做家事，沒想到整理速度比大人還快！也有小孩直言，第一次看到爸爸這麼認真摺衣服，因此平添一家更多話題和交流。

    新竹縣政府社會處把家事規劃成運動競賽，鼓勵民眾不分年齡、性別大家一起動手做。（取自竹縣府官網）

    新竹縣政府社會處把家事規劃成運動競賽，鼓勵民眾不分年齡、性別大家一起動手做。（取自竹縣府官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播