家具行內玩家事競賽！竹縣創意促建立親子性平意識

摺被子等家事也能逐步建立性平意識！新竹縣政府社會處最近用創意取代說教，讓大小朋友一起動手學性平。（取自竹縣府官網）

在家具行辦性平活動！新竹縣政府社會處最近透過摺被子、整理玩具等，舉辦罕見的家事類「運動競賽」，透過挑戰家事建立參賽家庭親子的性別平等意識。組隊參加的28個家庭，果然從這樣的趣味活動，學習到家庭合作的重要，而家事的分攤也沒有性別的差異。

這場名為「新竹縣友善育兒與性別平等親職教育活動~家事挑戰賽」，競賽項目就從日常生活出發，或套被套、或摺被子、整理玩具、摺衣服以及清掃環境等，考驗家庭成員間該如何合作，執行起來才有效率。

請繼續往下閱讀...

只見有的家長一夫當關，迅速自己動手實作拖著家人闖關起來，有的是負責出一張嘴發號施令；小朋友們因為有比賽的挑戰，刺激出了勝負欲，就算平時在家難得摺被子等，在賽場上也展現超強的執行力，莫不希望迅速通關搶第一。也因有共同的奪勝企圖，就連平時在家鮮少動手做家事的大、小朋友，這下也都捲起袖子一起努力。

縣府社會處長陳欣怡說，活動後就有家長忍不住說，原以為小孩不太會做家事，沒想到整理速度比大人還快！也有小孩直言，第一次看到爸爸這麼認真摺衣服，因此平添一家更多話題和交流。

新竹縣政府社會處把家事規劃成運動競賽，鼓勵民眾不分年齡、性別大家一起動手做。（取自竹縣府官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法