    首頁 > 生活

    明起北台灣轉濕冷 吳德榮：平地最低溫降至12度

    2025/12/02 08:20 即時新聞／綜合報導
    吳德榮說，今晨雷達回波合成圖（左）顯示，迎風面降水回波增多。北海岸、北部山區及東北部有局部降雨（中）。最新模擬圖（右）顯示，熱帶擾動有望發展成颱，下週將通過菲律賓中部、進入南海。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署預報，今天（2日）桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，入夜之後基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明天（3日）起北台灣明顯轉濕冷，平地最低氣溫約可降至12度；本週菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，對台灣無威脅。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風水氣略增，北海岸、北部山區、大台北東側、東半部有局部短暫降雨的機率，氣溫略降，白天北部舒適、南部微熱，各地早晚偏涼。

    吳德榮說，明天起東北季風增強、挾強冷空氣南下；明天桃園以北、東半部有局部短暫雨，週四（4日）、週五（5日）水氣略減，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

    吳德榮稱，明天氣溫下降，愈晚愈冷，週四、週五清晨北台灣平地最低氣溫約可降至12度，台北觀測站則可降至15度左右。整體近似上月最強一波東北季風，儘管未達大陸冷氣團標準，北台灣仍明顯轉冷。

    吳德榮分析，週六（6日）、下週日（7日）東北季風減弱、水氣減少，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率，各地氣溫回升。下週一（8日）東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有有局部短暫降雨的機率。

    吳德榮補充，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，或將發展成颱，預計下週將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進對台灣無威脅。

    圖
    圖
