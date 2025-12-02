為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    秋冬森林火災好發季節 中部逾30個單位開會因應

    2025/12/02 07:18 記者張協昇／南投報導
    秋冬是森林火災好發季節。（林保署南投分署提供）

    秋冬是森林火災好發季節。（林保署南投分署提供）

    秋冬天乾物燥，是森林火災好發季節，為整合森林火災防救資源及協調各政府單位動員能量，林業及自然保育署南投分署近日邀集中央、地方逾30個單位召開森林火災防救業務交流會議，除加強山區用火、防火宣導，並透過經驗分享及資源盤點，綜整各單位救災量能，以因應森林火災突發狀況。

    林保署南投分署表示，每年10月起，該分署即會在轄屬5個工作站進行防火演練，近日也邀請玉山國家公園管理處、日月潭國家風景區管理處、參山國家風景區管理處、彰化縣政府、南投縣政府等相關單位，針對火災動員、搶救及取水地點、方式進行討論，讓與會單位熟悉森林火災的防救流程，確保萬一森林火災發生時應變協調整合流暢，提升森林火災處置效率。此外，也更新各單位聯繫人員及管道，並將加強針對登山客、包商及山區民眾進行山區用火、防火宣導。

    林保署南投分署分署長李政賢表示，唯有事前加強聯繫與防災整備，災害發生時，各單位才能及時啟動各項緊急應變措施，發揮一加一大於二的力量，也呼籲民眾秋冬季節進入山林，更應嚴防森林火災，儘量避免用火，用火時務必注意相關規定，共同愛護台灣珍貴美麗的山林。

    林保署南投分署，邀集中央、地方逾30個單位召開森林火災防救業務交流會議。（林保署南投分署提供）

    林保署南投分署，邀集中央、地方逾30個單位召開森林火災防救業務交流會議。（林保署南投分署提供）

    秋冬森林火災好發季節，林保署森林護管員進行殘火處理。（林保署南投分署提供）

    秋冬森林火災好發季節，林保署森林護管員進行殘火處理。（林保署南投分署提供）

    空勤直升機演練吊掛森林護管員前往火場。（林保署南投分署提供）

    空勤直升機演練吊掛森林護管員前往火場。（林保署南投分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播