    首頁 > 生活

    台中萬和宮冬季法會「拜媽祖」 參與信眾增至3千戶

    2025/12/02 07:20 記者黃旭磊／台中報導
    台中萬和宮舉辦冬季消災祈安法會。（廟方提供）

    台中萬和宮媽祖鎮殿超過340週年，冷氣團報到前舉辦冬季消災祈安法會，參與信眾從百人，增加到3千戶，也需在半個月前課誦35本北斗寶經等十多本經文，做足功課，董事張俊鎮說，法會每年擲茭擇定舉辦日期，為參與信眾禱祝、除去隆冬災厄霉運。

    萬和宮去年舉辦媽祖鎮殿340週年慶典，台中市長盧秀燕曾表示，她是台中縣市合併以來連任頭一名市長，「都是拜媽祖、媽祖靈感保佑風調雨順」，顯見心誠則靈，而廟方每年四季消災法會為南屯區大事，30日舉辦乙巳年冬季祈安消災法會，參與董監事及信眾同感莊嚴殊勝，法喜充滿。

    萬和宮董事長蕭清杰說，信眾半個月前就來到媽祖前，課誦北斗寶經、普門品及藥師寶懺，法會當天課誦梁皇寶懺全卷12部、三昧寶懺全卷15部，虔誠感受信仰法喜。

    萬和宮董事張俊鎮表示，1980年代，萬和宮廟婆（廟祝）替工作人員誦經消災，當時法會約百多人參加，且沒對外開放，今天冬季消災法會多達3千戶參與，吸引家戶扶老攜幼前來。

