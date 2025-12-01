媽祖有多神？鹿港天后宮最貴光明燈要價50萬 10年砸500萬的「她」全說了！

鹿港天后宮最貴光明燈要價50萬，從事營造業的高女連續10年砸500萬續點財運亨通斗的斗首（紅圈處）。（資料照）

媽祖超神的庇佑！彰化縣鹿港天后宮號稱全台灣最貴的光明燈，9年來都是由從事營造業的高女點走，她已表達明年要續點「財運亨通斗」的斗首，連續10年豪砸500萬元點燈原因，就是媽祖太神了！她今年多次投標都標不到工程，後來才發現這幾件工程全都出狀況，讓她超級感謝媽祖讓她閃過賠錢的黑洞。

鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶表示，高女自從點燈以來，生意越做越大，事業也越做越好，讓她覺得這一切都是媽祖在保佑。但高女透露，今年生意只有年頭與年尾拿下2個標案，跟以往相比少了很多，讓她一度懷疑人生，暑假更是閒到可以環島與露營，後來才知道這是媽祖的神安排。

原來，高女沒有拿下的數個標案，後來全都因為各種原因停擺，如果她拿下標案，勢必資金也全都卡住了。也因為公司好幾個月都沒有標案可作，當強颱重創花蓮，剛好公司有閒置的重機具與人力，全都前往光復鄉救災。

當完成救災任務，高女兩度夢到媽祖，她決定專程到天后宮拜拜，冥冥之中她覺得收到了媽祖的令旗，回家後不久就接到電話，邀請該公司去投標，也隨即如願得標並簽約。年初的標案，工程順利完工並收到工程款。

劉家汶強調，高女認為媽祖有靈，在好運來時，保佑她賺大錢，當遭逢困頓低谷，又帶她閃過賠錢的坑坑洞洞，明年是續點第10年，高女決定要繼續點下去，繼續與媽祖結緣！

以上為民俗說法 僅供參考

為了開搶鹿港天后宮的「財運亨通斗」，每年都是大排長龍。（資料照）

